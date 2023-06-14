Мошенницы оформили на имена свердловских чиновников больше 100 микрозаймов

15 июня 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Суммарный ущерб от действий первоуральских мошенниц составил 8,4 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первоуральский городской суд отправил в колонию двух местных жительниц, которые, действуя в паре, взяли 114 микрозаймов на имена сотрудников местной мэрии. Общий ущерб превысил 8 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В суде было установлено, что напарницы — начальница отдела муниципального «Центр бухгалтерских услуг» и работница микрофинансовой организации — использовали чужие личные документы, чтобы оформлять кредиты. В распоряжении первой мошенницы, в частности, были копии паспортов чиновников мэрии Первоуральска. Получая одобрение на кредит, подельницы делили деньги. Суммарный ущерб оценили в 8,4 млн рублей. «Женщины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Обе осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — рассказали в областной прокуратуре. Первая осужденная получила три года лишения свободы, вторая — два года и десять месяцев с лишением автомобильных прав на год.

Первоуральский городской суд отправил в колонию двух местных жительниц, которые, действуя в паре, взяли 114 микрозаймов на имена сотрудников местной мэрии. Общий ущерб превысил 8 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В суде было установлено, что напарницы — начальница отдела муниципального «Центр бухгалтерских услуг» и работница микрофинансовой организации — использовали чужие личные документы, чтобы оформлять кредиты. В распоряжении первой мошенницы, в частности, были копии паспортов чиновников мэрии Первоуральска. Получая одобрение на кредит, подельницы делили деньги. Суммарный ущерб оценили в 8,4 млн рублей. «Женщины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Обе осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — рассказали в областной прокуратуре. Первая осужденная получила три года лишения свободы, вторая — два года и десять месяцев с лишением автомобильных прав на год.