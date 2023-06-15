Пермяков зовут работать в Словакию за зарплату в 1200 евро

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Заработную плату обещают выдавать в евро Фото:

Жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям сотрудников заводов и фабрик в Словацкой Республике. Работникам обещают платить до 1200 евро в месяц. В обязанности входят сборочные операции на оборудовании по выпуску автомобильных деталей.

«Вакансии для жителей регионов, в том числе жителей Пермского края в Словакии. Работники предприятий, фабрик, заводов в сфере автомобильной промышленности, без специальной подготовки, с кратковременным обучением на заводском или фабричном оборудовании по выпуску автодеталей. Уровень зарплаты может составлять от 900 до 1200 евро в месяц чистыми на руки», — указано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Работа».

В объявлении уточняется, что знание иностранных языков для работы приветствуется, но не требуется. Пакет необходимых для трудоустройства документов необходимо предоставить рекрутинговому агентству, офис которого находится в Москве. Оформление занимает от двух до четырех месяцев.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу в Германии с зарплатой до 2700 евро в месяц. Обязанности заключаются в упаковке, сортировке и маркировке различных товаров.

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Жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям сотрудников заводов и фабрик в Словацкой Республике. Работникам обещают платить до 1200 евро в месяц. В обязанности входят сборочные операции на оборудовании по выпуску автомобильных деталей. «Вакансии для жителей регионов, в том числе жителей Пермского края в Словакии. Работники предприятий, фабрик, заводов в сфере автомобильной промышленности, без специальной подготовки, с кратковременным обучением на заводском или фабричном оборудовании по выпуску автодеталей. Уровень зарплаты может составлять от 900 до 1200 евро в месяц чистыми на руки», — указано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Работа». В объявлении уточняется, что знание иностранных языков для работы приветствуется, но не требуется. Пакет необходимых для трудоустройства документов необходимо предоставить рекрутинговому агентству, офис которого находится в Москве. Оформление занимает от двух до четырех месяцев. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу в Германии с зарплатой до 2700 евро в месяц. Обязанности заключаются в упаковке, сортировке и маркировке различных товаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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