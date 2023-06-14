В Екатеринбурге подешевели дачи и коттеджи почти на миллион рублей

В Екатеринбурге упали цены на дачи и коттеджи на 800 тысяч рублей. Также незначительно подешевели земельные участки в черте города. Это следует из динамики цен недвижимости на сайте Restate.
Средняя стоимость дач, коттеджей и домов в коттеджных поселках на 1 июня 2023 года составляет 7,1 млн рублей, упав на 800 тысяч рублей (-11,2%), 18 мая цена такой недвижимости фиксировалась на уровне 7,9 млн рублей.
Кроме того, на 3,1% подешевели и земельные участки. С 18 мая по 1 июня средняя цена 100 квадратных метров упала с 235 тысяч до 228 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге за две недели средняя стоимость домов в коттеджных поселках выросла на 700 тысяч рублей. Их месячная аренда подорожала на 20 тысяч рублей.
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