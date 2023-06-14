14 июня 2023

В ЯНАО автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Аварии. Челябинск., инфинити, дтп, авария, разбитый автомобиль, разбитая машина
В ЯНАО автомобиль перевернуло в результате аварии (фото из архива) Фото:

В ЯНАО на подъезде к селу Аксарка в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся на крышу автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Произошло ДТП на подъезде к Аксарке. По предварительной информации есть пострадавшие», — сообщается в telegram-канале «Мы из Приуралья». В посте опубликована фотография с места происшествия, на которой видно перевернутый автомобиль и транспорт оперативных служб, прибывших на место происшествия.

Корреспондент агентства обратился за подробностями происшествия в пресс-службу ГИБДД по ЯНАО. За информацией о количестве пострадавших отправлен запрос в пресс-службу департамента здравоохранения. На момент публикации новости ответ не получен.

ДТП в Аксарке
ДТП в Аксарке
Фото:

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В ЯНАО на подъезде к селу Аксарка в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся на крышу автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Произошло ДТП на подъезде к Аксарке. По предварительной информации есть пострадавшие», — сообщается в telegram-канале «Мы из Приуралья». В посте опубликована фотография с места происшествия, на которой видно перевернутый автомобиль и транспорт оперативных служб, прибывших на место происшествия. Корреспондент агентства обратился за подробностями происшествия в пресс-службу ГИБДД по ЯНАО. За информацией о количестве пострадавших отправлен запрос в пресс-службу департамента здравоохранения. На момент публикации новости ответ не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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