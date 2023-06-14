В ЯНАО на подъезде к селу Аксарка в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся на крышу автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Произошло ДТП на подъезде к Аксарке. По предварительной информации есть пострадавшие», — сообщается в telegram-канале «Мы из Приуралья». В посте опубликована фотография с места происшествия, на которой видно перевернутый автомобиль и транспорт оперативных служб, прибывших на место происшествия.
Корреспондент агентства обратился за подробностями происшествия в пресс-службу ГИБДД по ЯНАО. За информацией о количестве пострадавших отправлен запрос в пресс-службу департамента здравоохранения. На момент публикации новости ответ не получен.
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