Челябинский губернатор подписал соглашение с транспортной группой FESCO

Соглашение вступает в силу со дня его подписания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов 15 июня на площадке ПМЭФ в Санкт-Петербурге подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает совместное развитие транспортно-логистических предприятий региона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

«Правительство Челябинской области и Транспортная группа FESCO на площадке ПМЭФ заключили соглашение о сотрудничестве в развитии транспортно-логистического обеспечения предприятий. Подписи под документом поставили Текслер и Северилов», — заявили в пресс-службе.

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2024 года. Ранее в начале июня FESCO запустила новый железнодорожный контейнерный сервис Chelyabinsk Shuttle, который напрямую связывает «Владивостокский морской торговый порт» и ТЛК «Южноуральский». Сервис предусматривает услуги доставки грузов «от двери до двери».

«ТЛК „Южноуральский“ будет выполнять функции грузового распределительного и консолидационного центра. Пятого июня прибыли первые 11 контейнеров из Владивостока, что позволит оценить организационное взаимодействие при реализации проекта для полноценного запуска», — отметил Текслер.

FESCO — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске.