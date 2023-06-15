ГИБДД предупредило челябинцев о пробках на трассе М-5

Пробки возможны из-за ремонтных работ на участках трассы М-5 Фото: Алексей Гущин © URA.RU

На трассе М-5 в Челябинской области ожидаются пробки из-за ремонтных работ. Об этом URA.RU сообщили 16 июня в пресс-службе ГИБДД по региону.

«На участке М-5 „Урал“ с 1784 по 1790 километр возможно затруднение движения из-за ремонтных работ. Пробки могут возникнуть на 15,16 и 42 километрах дороги „Западный обход“», — уточнили в ведомстве.

Наибольшие затруднения ожидаются в выходные дни. На участки выведены дополнительные экипажи ДПС для оказания помощи водителям. Организованы распорядительно-регулировочные действия.