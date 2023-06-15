15 июня 2023

ГИБДД предупредило челябинцев о пробках на трассе М-5

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авто, техника, ЖД и автосервис. Пермь, пробка, трасса
Пробки возможны из-за ремонтных работ на участках трассы М-5 Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области ожидаются пробки из-за ремонтных работ. Об этом URA.RU сообщили 16 июня в пресс-службе ГИБДД по региону.

«На участке М-5 „Урал“ с 1784 по 1790 километр возможно затруднение движения из-за ремонтных работ. Пробки могут возникнуть на 15,16 и 42 километрах дороги „Западный обход“», — уточнили в ведомстве.

Наибольшие затруднения ожидаются в выходные дни. На участки выведены дополнительные экипажи ДПС для оказания помощи водителям. Организованы распорядительно-регулировочные действия.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе М-5 в Челябинской области ожидаются пробки из-за ремонтных работ. Об этом URA.RU сообщили 16 июня в пресс-службе ГИБДД по региону. «На участке М-5 „Урал“ с 1784 по 1790 километр возможно затруднение движения из-за ремонтных работ. Пробки могут возникнуть на 15,16 и 42 километрах дороги „Западный обход“», — уточнили в ведомстве. Наибольшие затруднения ожидаются в выходные дни. На участки выведены дополнительные экипажи ДПС для оказания помощи водителям. Организованы распорядительно-регулировочные действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...