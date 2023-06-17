В МЧС РФ рассказали, сколько домов освободили от воды после прорыва Каховской ГЭС

МЧС РФ освободило от воды более 4 тысяч жилых домов в Херсонской области
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Спасатели доставили более 150 тонн продуктов для жителей затопленных территорий Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

От воды в Херсонской области после подрыва Украиной Каховской ГЭС было освобождено более четырех тысяч жилых домов. Об этом рассказали в МЧС России.

«От воды уже освободилось более четырех тысяч жилых дома и 54 социально значимых объектов», — говорится в telegram-канале МЧС России. Кроме того, службы доставили более 150 тонн продуктов для жителей территории. На затопленных местах находятся более тысячи спасателей.

Подрыв Каховской ГЭС произошел 6 июня. Издание The Washington Post писало, что Украина готовилась взорвать станцию с 2022 года, передает телеканал 360. Число жертв из-за ЧП возросло до 25, пишет «Национальная служба новостей». Затоплено более 22 тысяч домов, сообщал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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От воды в Херсонской области после подрыва Украиной Каховской ГЭС было освобождено более четырех тысяч жилых домов. Об этом рассказали в МЧС России. «От воды уже освободилось более четырех тысяч жилых дома и 54 социально значимых объектов», — говорится в telegram-канале МЧС России. Кроме того, службы доставили более 150 тонн продуктов для жителей территории. На затопленных местах находятся более тысячи спасателей. Подрыв Каховской ГЭС произошел 6 июня. Издание The Washington Post писало, что Украина готовилась взорвать станцию с 2022 года, передает телеканал 360. Число жертв из-за ЧП возросло до 25, пишет «Национальная служба новостей». Затоплено более 22 тысяч домов, сообщал врио губернатора региона Владимир Сальдо.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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