В МЧС РФ рассказали, сколько домов освободили от воды после прорыва Каховской ГЭС

От воды в Херсонской области после подрыва Украиной Каховской ГЭС было освобождено более четырех тысяч жилых домов. Об этом рассказали в МЧС России.
«От воды уже освободилось более четырех тысяч жилых дома и 54 социально значимых объектов», — говорится в telegram-канале МЧС России. Кроме того, службы доставили более 150 тонн продуктов для жителей территории. На затопленных местах находятся более тысячи спасателей.
Подрыв Каховской ГЭС произошел 6 июня. Издание The Washington Post писало, что Украина готовилась взорвать станцию с 2022 года, передает телеканал 360. Число жертв из-за ЧП возросло до 25, пишет «Национальная служба новостей». Затоплено более 22 тысяч домов, сообщал врио губернатора региона Владимир Сальдо.
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