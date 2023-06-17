17 июня 2023
16 июня 2023

Прокуроры проверят пермскую компанию, теплоход которой сел на мель на Волге

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, статья, суд
Теплоход принадлежит пермской компании «Большой маяк» Фото:

Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры проверят пермскую компанию «Большой Маяк», теплоход которой 18 июня сел на мель на реке Волга со 186 пассажирами на борту. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Прокуроры проверят фирму ООО «Теплоходная компания «Большой Маяк», которой принадлежит теплоход, севший на мель на Волге. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности судоходства», — пишет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram.

На реке Волга 18 июня сел на мель речной круизный трехпалубный теплоход «Павел Бажов», который следовал по маршруту Пермь — Астрахань. На борту, по данным МЧС, было более 180 человек, пострадавших и погибших нет. Силовики выяснят, почему теплоход из Перми сел на мель.

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Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры проверят пермскую компанию «Большой Маяк», теплоход которой 18 июня сел на мель на реке Волга со 186 пассажирами на борту. Об этом заявили в пресс-службе ведомства. «Прокуроры проверят фирму ООО «Теплоходная компания «Большой Маяк», которой принадлежит теплоход, севший на мель на Волге. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности судоходства», — пишет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram. На реке Волга 18 июня сел на мель речной круизный трехпалубный теплоход «Павел Бажов», который следовал по маршруту Пермь — Астрахань. На борту, по данным МЧС, было более 180 человек, пострадавших и погибших нет. Силовики выяснят, почему теплоход из Перми сел на мель.
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