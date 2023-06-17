Прокуроры проверят пермскую компанию, теплоход которой сел на мель на Волге

Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры проверят пермскую компанию «Большой Маяк», теплоход которой 18 июня сел на мель на реке Волга со 186 пассажирами на борту. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«Прокуроры проверят фирму ООО «Теплоходная компания «Большой Маяк», которой принадлежит теплоход, севший на мель на Волге. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности судоходства», — пишет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram.
На реке Волга 18 июня сел на мель речной круизный трехпалубный теплоход «Павел Бажов», который следовал по маршруту Пермь — Астрахань. На борту, по данным МЧС, было более 180 человек, пострадавших и погибших нет. Силовики выяснят, почему теплоход из Перми сел на мель.
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