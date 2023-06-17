Силовики выяснят, почему теплоход из Перми сел на мель на Волге

Следователи организовали проверку после того, как теплоход «Павел Бажов», следовавший из Перми в Астрахань, сел на мель в районе села Черный Яр. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
«Астраханским следственным отделом на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту происшествия с теплоходом „Павел Бажов“, который сел на мель в селе Черный Яр», — сообщили в пресс-службе ведомства в telegram-канале. Угрозы загрязнения акваторий нет. Судно не имеет пробоин.
Ранее стало известно, что на реке Волга 18 июня сел на мель речной круизный трехпалубный теплоход «Павел Бажов», который следовал по маршруту Пермь — Астрахань. На борту, по данным МЧС, находятся более 180 человек. Судно пытаются отбуксировать. Пострадавших и погибших нет.
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