17 июня 2023
16 июня 2023

Теплоход, плывший из Перми и севший на мель на Волге, не получил повреждений

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Набережная реки Кама. Пермь, речная прогулка, теплоход алмаз
На борту теплохода находится более 180 человек (архивное фото) Фото:

Речной круизный теплоход «Павел Бажов», который следовал по Волге из Перми в Астрахань и сел на мель, не получил никаких повреждений, утечек нефтепродуктов также не было, сообщили в ГУ МЧС России по Астраханской области.

«Теплоход, который плыл из Перми в Астрахань сел на мел. Он не получил повреждений, утечки нефтепродуктов тоже нет», — пишет ТАСС, ссылаясь на ведомство. Теплоход уже снимают с мели буксиром.

На борту теплохода находится 186 пассажиров, среди которых 35 детей, добавили в МЧС. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на реке Волга сел на мель речной круизный трехпалубный теплоход «Павел Бажов». Он следовал по маршруту Пермь — Астрахань.

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Речной круизный теплоход «Павел Бажов», который следовал по Волге из Перми в Астрахань и сел на мель, не получил никаких повреждений, утечек нефтепродуктов также не было, сообщили в ГУ МЧС России по Астраханской области. «Теплоход, который плыл из Перми в Астрахань сел на мел. Он не получил повреждений, утечки нефтепродуктов тоже нет», — пишет ТАСС, ссылаясь на ведомство. Теплоход уже снимают с мели буксиром. На борту теплохода находится 186 пассажиров, среди которых 35 детей, добавили в МЧС. Погибших и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что на реке Волга сел на мель речной круизный трехпалубный теплоход «Павел Бажов». Он следовал по маршруту Пермь — Астрахань.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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