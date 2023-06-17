Теплоход, плывший из Перми и севший на мель на Волге, не получил повреждений

Речной круизный теплоход «Павел Бажов», который следовал по Волге из Перми в Астрахань и сел на мель, не получил никаких повреждений, утечек нефтепродуктов также не было, сообщили в ГУ МЧС России по Астраханской области.
«Теплоход, который плыл из Перми в Астрахань сел на мел. Он не получил повреждений, утечки нефтепродуктов тоже нет», — пишет ТАСС, ссылаясь на ведомство. Теплоход уже снимают с мели буксиром.
На борту теплохода находится 186 пассажиров, среди которых 35 детей, добавили в МЧС. Погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что на реке Волга сел на мель речной круизный трехпалубный теплоход «Павел Бажов». Он следовал по маршруту Пермь — Астрахань.
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