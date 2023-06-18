Из Екатеринбурга на спецоперацию отправились казаки-добровольцы. Фото

19 июня 2023 в 02:07 Размер текста - 17 +

Казаки пополнят отряд «Ермак» (БАРС-15) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Екатеринбурга в зону проведения специальной военной операции отправился очередной отряд казаков Оренбургского казачьего войска. Бойцы придут на пополнение добровольческого отряда «Ермак» (БАРС-15). «Накануне отбытия для казаков-добровольцев прошли занятия по огневой подготовке, разборке-сборке автомата Калашникова, технике безопасности и устранении возможных задержек при стрельбе. Бойцам рассказали о современной экипировке, полезном и неполезном тюнинге оружия», — сообщили URA.RU в пресс-службе Оренбургского войскового казачьего общества. Казаков перед отправкой благословил священник. «Отец Владимир благословил казаков на ратное дело, окропил святой водой, раздал карманные Евангелия, иконы, ладанки, пояса с молитвой и крестики. Казаки-мусульмане получили религиозную литературу по исламу», — рассказали в пресс-службе войска. В ведомстве подчеркнули, что нынешняя командировка является 16-й по счету. «Это уже 16-я по счету отправка казаков от Оренбургского казачьего войска. Для выполнения служебно-боевых задач из Екатеринбурга убыли добровольцы из Свердловской, Челябинской областей и ХМАО, среди которых бойцы, имеющие боевой опыт, в том числе в зоне СВО и в отряде «Ермак», — добавили в пресс-службе оренбургских казаков. Ранее URA.RU сообщало о священнике, который отправился из Екатеринбурга с казаками-добровольцами в зону СВО. Духовной поддержкой бойцов священник занимается в составе добровольческого отряда «Ермак» (Барс-15). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из Екатеринбурга в зону проведения специальной военной операции отправился очередной отряд казаков Оренбургского казачьего войска. Бойцы придут на пополнение добровольческого отряда «Ермак» (БАРС-15). «Накануне отбытия для казаков-добровольцев прошли занятия по огневой подготовке, разборке-сборке автомата Калашникова, технике безопасности и устранении возможных задержек при стрельбе. Бойцам рассказали о современной экипировке, полезном и неполезном тюнинге оружия», — сообщили URA.RU в пресс-службе Оренбургского войскового казачьего общества. Казаков перед отправкой благословил священник. «Отец Владимир благословил казаков на ратное дело, окропил святой водой, раздал карманные Евангелия, иконы, ладанки, пояса с молитвой и крестики. Казаки-мусульмане получили религиозную литературу по исламу», — рассказали в пресс-службе войска. В ведомстве подчеркнули, что нынешняя командировка является 16-й по счету. «Это уже 16-я по счету отправка казаков от Оренбургского казачьего войска. Для выполнения служебно-боевых задач из Екатеринбурга убыли добровольцы из Свердловской, Челябинской областей и ХМАО, среди которых бойцы, имеющие боевой опыт, в том числе в зоне СВО и в отряде «Ермак», — добавили в пресс-службе оренбургских казаков. Ранее URA.RU сообщало о священнике, который отправился из Екатеринбурга с казаками-добровольцами в зону СВО. Духовной поддержкой бойцов священник занимается в составе добровольческого отряда «Ермак» (Барс-15).