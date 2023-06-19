Квадрокоптеры и тепловизоры подарили шестому гвардейскому танковому полку Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Замминистра общественной безопасности Челябинской области Николай Зубарев передал шестому гвардейскому танковому полку квадрокоптеры и тепловизоры. Как сообщили URA.RU 19 июня в пресс-центре поисково-спасательной службы региона (ПСС), это подарок от губернатора региона Алексея Текслера.

«16 июня замминистра общественной безопасности региона Зубарев передал танкистам квадрокоптеры и тепловизоры. Он также поздравил от имени Текслера и минбезопасности воинов, ветеранов шестого гвардейского танкового полка с Днем образования воинской части», — уточнили в пресс-центре.

Шестой гвардейский полк существует с времен Великой Отечественной войны. Сейчас полк принимает участие в специальной военной операции. Кроме того, Зубарев вручил орден Мужества гвардейцу из казачьего танкового полка Николаю Шагушеву.

Зубарев (на переднем плане) выступил с поздравлениями на мероприятии в честь празднования Дня образования воинской части Фото: паблик «Поисково-спасательная служба Челябинской области» в «ВКонтакте»