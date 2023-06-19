Замминистра общественной безопасности Челябинской области Николай Зубарев передал шестому гвардейскому танковому полку квадрокоптеры и тепловизоры. Как сообщили URA.RU 19 июня в пресс-центре поисково-спасательной службы региона (ПСС), это подарок от губернатора региона Алексея Текслера.
«16 июня замминистра общественной безопасности региона Зубарев передал танкистам квадрокоптеры и тепловизоры. Он также поздравил от имени Текслера и минбезопасности воинов, ветеранов шестого гвардейского танкового полка с Днем образования воинской части», — уточнили в пресс-центре.
Шестой гвардейский полк существует с времен Великой Отечественной войны. Сейчас полк принимает участие в специальной военной операции. Кроме того, Зубарев вручил орден Мужества гвардейцу из казачьего танкового полка Николаю Шагушеву.
Зубарев (на переднем плане) выступил с поздравлениями на мероприятии в честь празднования Дня образования воинской части
Фото: паблик «Поисково-спасательная служба Челябинской области» в «ВКонтакте»
Гвардейцу из казачьего танкового полка Николаю Шагушеву вручили орден Мужества
Фото: паблик «Поисково-спасательная служба Челябинской области» в «ВКонтакте»
Замминистра общественной безопасности Челябинской области Николай Зубарев передал шестому гвардейскому танковому полку квадрокоптеры и тепловизоры. Как сообщили URA.RU 19 июня в пресс-центре поисково-спасательной службы региона (ПСС), это подарок от губернатора региона Алексея Текслера. «16 июня замминистра общественной безопасности региона Зубарев передал танкистам квадрокоптеры и тепловизоры. Он также поздравил от имени Текслера и минбезопасности воинов, ветеранов шестого гвардейского танкового полка с Днем образования воинской части», — уточнили в пресс-центре. Шестой гвардейский полк существует с времен Великой Отечественной войны. Сейчас полк принимает участие в специальной военной операции. Кроме того, Зубарев вручил орден Мужества гвардейцу из казачьего танкового полка Николаю Шагушеву.