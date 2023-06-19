Минбезопасности подарило челябинскому танковому полку квадрокоптеры и тепловизоры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, разведчик бпла, дрон военный
Квадрокоптеры и тепловизоры подарили шестому гвардейскому танковому полку Фото:

Замминистра общественной безопасности Челябинской области Николай Зубарев передал шестому гвардейскому танковому полку квадрокоптеры и тепловизоры. Как сообщили URA.RU 19 июня в пресс-центре поисково-спасательной службы региона (ПСС), это подарок от губернатора региона Алексея Текслера.

«16 июня замминистра общественной безопасности региона Зубарев передал танкистам квадрокоптеры и тепловизоры. Он также поздравил от имени Текслера и минбезопасности воинов, ветеранов шестого гвардейского танкового полка с Днем образования воинской части», — уточнили в пресс-центре.

Шестой гвардейский полк существует с времен Великой Отечественной войны. Сейчас полк принимает участие в специальной военной операции. Кроме того, Зубарев вручил орден Мужества гвардейцу из казачьего танкового полка Николаю Шагушеву.

Зубарев (на переднем плане) выступил с поздравлениями на мероприятии в честь празднования Дня образования воинской части
Зубарев (на переднем плане) выступил с поздравлениями на мероприятии в честь празднования Дня образования воинской части
Фото:
Гвардейцу из казачьего танкового полка Николаю Шагушеву вручили орден Мужества
Гвардейцу из казачьего танкового полка Николаю Шагушеву вручили орден Мужества
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замминистра общественной безопасности Челябинской области Николай Зубарев передал шестому гвардейскому танковому полку квадрокоптеры и тепловизоры. Как сообщили URA.RU 19 июня в пресс-центре поисково-спасательной службы региона (ПСС), это подарок от губернатора региона Алексея Текслера. «16 июня замминистра общественной безопасности региона Зубарев передал танкистам квадрокоптеры и тепловизоры. Он также поздравил от имени Текслера и минбезопасности воинов, ветеранов шестого гвардейского танкового полка с Днем образования воинской части», — уточнили в пресс-центре. Шестой гвардейский полк существует с времен Великой Отечественной войны. Сейчас полк принимает участие в специальной военной операции. Кроме того, Зубарев вручил орден Мужества гвардейцу из казачьего танкового полка Николаю Шагушеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...