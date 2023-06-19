19 июня 2023

Челябинка пожаловалась Бастрыкину на сгнившие трубы, из-за которых рушится дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание администрации в аварийном состоянии. Курган, администрация, кирпичи, аварийное здание, разруха, водосточная труба
Из-за проблем с водосточными трубами в доме часто бывают потопы (фото из архива) Фото:

Жительница многоквартирного дома в городе Бакал Челябинской области пожаловалась главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на прогнившие водосточные трубы, из-за которых в здании регулярно происходит потоп. Три года назад женщина выиграла суд, однако ремонт в доме уполономоченные органы так и не провели.

«К Бастрыкину в его приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница многоквартирного дома по улице Титова города Бакала Челябинской области. В течение нескольких лет из-за изношенности системы водоотведения сточных вод затапливается подвальное помещение здания. Несмотря на состоявшееся в 2020 году решение суда, необходимых мер к ремонту не принимается», — говорится в сообщении пресс-центра СКР.

В жалобе жительница Бакала указала, что из-за постоянных потопов в доме начал разрушаться фундамент. В квартирах присутствует стойкий запах канализации. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах проверки ситуации.

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Жительница многоквартирного дома в городе Бакал Челябинской области пожаловалась главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на прогнившие водосточные трубы, из-за которых в здании регулярно происходит потоп. Три года назад женщина выиграла суд, однако ремонт в доме уполономоченные органы так и не провели. «К Бастрыкину в его приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница многоквартирного дома по улице Титова города Бакала Челябинской области. В течение нескольких лет из-за изношенности системы водоотведения сточных вод затапливается подвальное помещение здания. Несмотря на состоявшееся в 2020 году решение суда, необходимых мер к ремонту не принимается», — говорится в сообщении пресс-центра СКР. В жалобе жительница Бакала указала, что из-за постоянных потопов в доме начал разрушаться фундамент. В квартирах присутствует стойкий запах канализации. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах проверки ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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