Челябинка пожаловалась Бастрыкину на сгнившие трубы, из-за которых рушится дом

20 июня 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

Из-за проблем с водосточными трубами в доме часто бывают потопы (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница многоквартирного дома в городе Бакал Челябинской области пожаловалась главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на прогнившие водосточные трубы, из-за которых в здании регулярно происходит потоп. Три года назад женщина выиграла суд, однако ремонт в доме уполономоченные органы так и не провели. «К Бастрыкину в его приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница многоквартирного дома по улице Титова города Бакала Челябинской области. В течение нескольких лет из-за изношенности системы водоотведения сточных вод затапливается подвальное помещение здания. Несмотря на состоявшееся в 2020 году решение суда, необходимых мер к ремонту не принимается», — говорится в сообщении пресс-центра СКР. В жалобе жительница Бакала указала, что из-за постоянных потопов в доме начал разрушаться фундамент. В квартирах присутствует стойкий запах канализации. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах проверки ситуации.

Жительница многоквартирного дома в городе Бакал Челябинской области пожаловалась главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на прогнившие водосточные трубы, из-за которых в здании регулярно происходит потоп. Три года назад женщина выиграла суд, однако ремонт в доме уполономоченные органы так и не провели. «К Бастрыкину в его приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница многоквартирного дома по улице Титова города Бакала Челябинской области. В течение нескольких лет из-за изношенности системы водоотведения сточных вод затапливается подвальное помещение здания. Несмотря на состоявшееся в 2020 году решение суда, необходимых мер к ремонту не принимается», — говорится в сообщении пресс-центра СКР. В жалобе жительница Бакала указала, что из-за постоянных потопов в доме начал разрушаться фундамент. В квартирах присутствует стойкий запах канализации. Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах проверки ситуации.