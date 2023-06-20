Пермяк пытался убить топором трех знакомых

Убить знакомых пермяку не удалось Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Коми-пермяцком округе Пермского края местный житель пытался зарубить топором трех человек. Нападение произошло после совместного распития алкоголя, сообщает сайт СУ СК по Пермскому краю.

«По данным следствия, обвиняемый, находясь в доме родственницы вместе с ее сожителем и родным братом, после совместного распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений вооружился топором и нанес множественные ранения троим потерпевшим», — говорится на сайте. Местный житель не смог довершить начатое, пострадавших госпитализировали, им оказали своевременную помощь.

Сейчас пермяк задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.