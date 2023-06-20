Пермяк пытался убить топором трех знакомых

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Коми Пермяцкий округ. Пермь, топор, плаха, колода
Убить знакомых пермяку не удалось Фото:

В Коми-пермяцком округе Пермского края местный житель пытался зарубить топором трех человек. Нападение произошло после совместного распития алкоголя, сообщает сайт СУ СК по Пермскому краю.

«По данным следствия, обвиняемый, находясь в доме родственницы вместе с ее сожителем и родным братом, после совместного распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений вооружился топором и нанес множественные ранения троим потерпевшим», — говорится на сайте. Местный житель не смог довершить начатое, пострадавших госпитализировали, им оказали своевременную помощь.

Сейчас пермяк задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

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В Коми-пермяцком округе Пермского края местный житель пытался зарубить топором трех человек. Нападение произошло после совместного распития алкоголя, сообщает сайт СУ СК по Пермскому краю. «По данным следствия, обвиняемый, находясь в доме родственницы вместе с ее сожителем и родным братом, после совместного распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений вооружился топором и нанес множественные ранения троим потерпевшим», — говорится на сайте. Местный житель не смог довершить начатое, пострадавших госпитализировали, им оказали своевременную помощь. Сейчас пермяк задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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