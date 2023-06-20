В Пермском крае за год утонули 16 детей

21 июня 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

В Пермском крае главной причиной гибели детей стало утопление Фото: Алексей Глазырин © URA.RU На водоемах Пермского края за 2022 год утонули 16 несовершеннолетних. Об этом на заседании комитета по социальной политике рассказала замминистра территориальной безопасности Прикамья Екатерина Мальцева. Информация опубликована на сайте краевого заксобрания. «За 2022 год зафиксировано 69 случаев гибели несовершеннолетних. Основными причинами гибели детей стали утопления (16 случаев), суициды (13 случаев) и отравления (7 случаев)», — сообщила Мальцева. По словам Мальцевой, среди основных мер по предупреждению гибели на водных объектах — создание и обустройство безопасных мест купания и отдыха, а также информирование населения. В регионе планируется обустроить 12 пляжей и 44 места отдыха у воды. Еще 30 миллионов рублей, как отмечается на сайте заксобрания, направлено на обустройство трех пляжей в рамках грантов на развитие туристической инфраструктуры. Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю сообщала, что за летние месяцы 2022 года в водоемах региона утонули семь несовершеннолетних (в 2021 году за весь летний период утонули 12 подростков).

На водоемах Пермского края за 2022 год утонули 16 несовершеннолетних. Об этом на заседании комитета по социальной политике рассказала замминистра территориальной безопасности Прикамья Екатерина Мальцева. Информация опубликована на сайте краевого заксобрания. «За 2022 год зафиксировано 69 случаев гибели несовершеннолетних. Основными причинами гибели детей стали утопления (16 случаев), суициды (13 случаев) и отравления (7 случаев)», — сообщила Мальцева. По словам Мальцевой, среди основных мер по предупреждению гибели на водных объектах — создание и обустройство безопасных мест купания и отдыха, а также информирование населения. В регионе планируется обустроить 12 пляжей и 44 места отдыха у воды. Еще 30 миллионов рублей, как отмечается на сайте заксобрания, направлено на обустройство трех пляжей в рамках грантов на развитие туристической инфраструктуры. Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю сообщала, что за летние месяцы 2022 года в водоемах региона утонули семь несовершеннолетних (в 2021 году за весь летний период утонули 12 подростков).