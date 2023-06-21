Свердловские полицейские остались без премий

22 июня 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Свердловские силовики надеются получить премии в июле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области не дождались премий, выдаваемых в ведомстве по итогам полугода и обычно составляющих 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Раньше, как правило, мы получали полугодовые премии стабильно, но сейчас никто ничего не получил. Особенно обидно, что нашим коллегам из УМВД пришли выплаты, хотя работали они ничуть не лучше нас, и показатели в главке даже выше, чем в городе. Непонятно, с чем это связано, но все коллеги надеются, что хотя бы в июле что-то придет», — рассказал собеседник агентства. По его словам, сотрудники ГУ МВД боятся, что не получили премии из-за допущенных ошибок в работе в последние месяцы. Якобы во многих отделах силовики могли вызвать недовольство начальства. «Даже если кто-то и провинился, все равно можно поощрить других, более успешных сотрудников», — считают собеседники агентства. По их словам, ожидается, что сотрудники получат около 10 тысяч рублей. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Так называемый инсайдер, а проще говоря „крот“ (именно так их называют в народе), судя по всему, больше печется не о том, как эффективнее бороться с преступностью и защищать законопослушных граждан, а о том, выплатят ли ему премию. Он явно устроился на работу не в ту организацию. На этот счет есть мудрое выражение „Не спрашивай, что дала тебе Родина, лучше скажи, что ты для нее сделал!“. Тем более в нынешних современных реалиях», — рассказал полковник Горелых. Он уточнил, что постановка вопроса о невыплаченных премиях является некорректной. Это связано с тем, что первое полугодие не окончено, и подводить его итоге, как и делать вывод о выплаченных премиях, преждевременно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области не дождались премий, выдаваемых в ведомстве по итогам полугода и обычно составляющих 10 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Раньше, как правило, мы получали полугодовые премии стабильно, но сейчас никто ничего не получил. Особенно обидно, что нашим коллегам из УМВД пришли выплаты, хотя работали они ничуть не лучше нас, и показатели в главке даже выше, чем в городе. Непонятно, с чем это связано, но все коллеги надеются, что хотя бы в июле что-то придет», — рассказал собеседник агентства. По его словам, сотрудники ГУ МВД боятся, что не получили премии из-за допущенных ошибок в работе в последние месяцы. Якобы во многих отделах силовики могли вызвать недовольство начальства. «Даже если кто-то и провинился, все равно можно поощрить других, более успешных сотрудников», — считают собеседники агентства. По их словам, ожидается, что сотрудники получат около 10 тысяч рублей. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Так называемый инсайдер, а проще говоря „крот“ (именно так их называют в народе), судя по всему, больше печется не о том, как эффективнее бороться с преступностью и защищать законопослушных граждан, а о том, выплатят ли ему премию. Он явно устроился на работу не в ту организацию. На этот счет есть мудрое выражение „Не спрашивай, что дала тебе Родина, лучше скажи, что ты для нее сделал!“. Тем более в нынешних современных реалиях», — рассказал полковник Горелых. Он уточнил, что постановка вопроса о невыплаченных премиях является некорректной. Это связано с тем, что первое полугодие не окончено, и подводить его итоге, как и делать вывод о выплаченных премиях, преждевременно.