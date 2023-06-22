Пермяк отсудил у предприятия 1 млн рублей за смерть жены в ДТП

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Суд постановил взыскать сумму не только с виновника ДТП, но собственника авто Фото:

Житель Пермского края отсудил у предприятия и двух частных лиц 1 млн рублей за смерть жены. Супруга пермяка погибла в ДТП: в машину, в которой она ехала, врезался другой автомобиль, чей водитель нарушил ПДД, сообщается в материалах на сайте Ленинского районного суда Перми.

«Суд решил: взыскать с ООО „Агама-Транс“ и водителей в солидарном порядке в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовал выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации.

Компания «Агама-Транс» возразила против удовлетворения требований, так как вина, по ее мнению, лежит на водителе другой машины. Однако суд постановил, что автомобиль, в котором в качестве пассажира ехала погибшая, принадлежит компании, водитель машины также был сотрудником организации, а значит, «Агама-Транс» тоже несет ответственность перед истцом.

Как следует из данных суда, водитель Н. в нарушение правил выехал на встречную полосу на большой скорости и из-за гололеда не справился с управлением, врезавшись в авто с потерпевшей. После это машина с супругой истца врезалась в еще один автомобиль. Погибшая работала инспектором государственного строительного надзора Пермского края. С мужем они прожили в браке 37 лет. После смерти жены истец перенес сильнейшее потрясение, утрату близкого человека он переживает до сих пор.

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Житель Пермского края отсудил у предприятия и двух частных лиц 1 млн рублей за смерть жены. Супруга пермяка погибла в ДТП: в машину, в которой она ехала, врезался другой автомобиль, чей водитель нарушил ПДД, сообщается в материалах на сайте Ленинского районного суда Перми. «Суд решил: взыскать с ООО „Агама-Транс“ и водителей в солидарном порядке в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей», — говорится в решении. Изначально истец требовал выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации. Компания «Агама-Транс» возразила против удовлетворения требований, так как вина, по ее мнению, лежит на водителе другой машины. Однако суд постановил, что автомобиль, в котором в качестве пассажира ехала погибшая, принадлежит компании, водитель машины также был сотрудником организации, а значит, «Агама-Транс» тоже несет ответственность перед истцом. Как следует из данных суда, водитель Н. в нарушение правил выехал на встречную полосу на большой скорости и из-за гололеда не справился с управлением, врезавшись в авто с потерпевшей. После это машина с супругой истца врезалась в еще один автомобиль. Погибшая работала инспектором государственного строительного надзора Пермского края. С мужем они прожили в браке 37 лет. После смерти жены истец перенес сильнейшее потрясение, утрату близкого человека он переживает до сих пор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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