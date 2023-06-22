На дорогах Челябинской области поставят дополнительные камеры для сбора штрафов

Число камер на челябинских дорогах приблизится к двум тысячам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дополнительные 20 постов фото- и видеофиксации нарушений правил движения строятся в Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU 22 июня в пресс-службе правительства региона.

«Сейчас идет строительство 16 стационарных постов фотовидеофиксации в Магнитогорске, три — в Миассе. В Челябинске строится один дополнительный пост и модернизируется один из имеющихся», — пояснили в пресс-службе.

Сегодня на дорогах региона работают 217 постов на 1 тысячу 598 камер. По итогам 2022 года общее число ДТП в местах их установки сократилось на 32%. Аналогичные тенденции отмечены и в этом году, добавили также в правительстве.

Тем не менее, за пять месяцев 2023 года при общем снижении количества ДТП в области возросла тяжесть их последствий. На заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения губернатор Алексей Текслер поручил изучить причины происходящего и принять необходимые для изменения ситуации меры. В частности, особое внимание будет уделено состоянию и качеству дорожной разметки.

Также на снижении числа ДТП должна сказаться программа «Дорожный рывок», начатая в 2023 году. В ее рамках отремонтируют около 850 тысяч квадратных метров дорог в Челябинске и 400 тысяч — в Магнитогорске. Региональные дорожные субсидии получили все муниципалитеты. Ряд городов и районов получат их в повышенном размере.