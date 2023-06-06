В Челябинской области отремонтируют тысячу километров дорог

06 июня 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Дороги отремонтируют в муниципалитетах и за городами на автотрассах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в 2023 году отремонтируют тысячу километров дорог. Как заявил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев, используют средства дорожного фонда и нацпроекта. «В 2023 году запланировано провести ремонты порядка 700 километров дорог. Около 50% средств дорожного фонда будет потрачено на работы в муниципальных образованиях. Также будет выполняться нацпроект „Безопасные и качественные дороги“. Это еще примерно 300 километров. Вкупе указанные меры обеспечат дорожный рывок», — отметил Нечаев в интервью для СМИ, подготовленном пресс-службой министерства. В Челябинске отремонтируют 850 тысяч квадратных метров покрытия, в Магнитогорске — 400 тысяч. Регион дополнительно направил муниципалитетам области на ремонты дорог миллиард рублей. Значительные работы проведут на дорогах областного значения. Одними из главных направлений являются участки дорог из Южноуральска до Магнитогорска, обход Челябинска и другие.

В Челябинской области в 2023 году отремонтируют тысячу километров дорог. Как заявил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев, используют средства дорожного фонда и нацпроекта. «В 2023 году запланировано провести ремонты порядка 700 километров дорог. Около 50% средств дорожного фонда будет потрачено на работы в муниципальных образованиях. Также будет выполняться нацпроект „Безопасные и качественные дороги“. Это еще примерно 300 километров. Вкупе указанные меры обеспечат дорожный рывок», — отметил Нечаев в интервью для СМИ, подготовленном пресс-службой министерства. В Челябинске отремонтируют 850 тысяч квадратных метров покрытия, в Магнитогорске — 400 тысяч. Регион дополнительно направил муниципалитетам области на ремонты дорог миллиард рублей. Значительные работы проведут на дорогах областного значения. Одними из главных направлений являются участки дорог из Южноуральска до Магнитогорска, обход Челябинска и другие.