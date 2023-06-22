22 июня 2023

Организаторы объяснили, как отбирали музыкантов на «Ночь музыки» в Екатеринбурге

Горенбург: в Екатеринбург на «Ночь музыки» пригласили артистов только из дружественных стран
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по Ночи Музыки. Екатеринбург, горенбург евгений
Евгений Горенбург заявил о том, что на фестивале будут только артисты из дружественных стран Фото:

В этом году на фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбург приглашали только артистов из дружественных стран и с качественной музыкой. Так ответил на вопрос журналиста о малоизвестных артистах директор Ural Music Night Евгений Горенбург.

«Это грустная ложь. IOWA, Тося Чайкина, Billy’s band… Выбирайте правильно круг общения», — цитирует Горенбурга корреспондент URA.RU. И уточнил, что в этом году принимать участие в фестивале могут только музыканты из дружественных стран.

Также директор Уральской специальной музыкальной школы и эксперт фестиваля Эльвира Архангельская уточнила, что организаторы ответственны за подбор артистов. «Поэтому выбирают только качественную музыку», — отметила она.

Ранее URA.RU писало, что в уральской столице стартует музыкальный фестиваль «Ночь музыки». Он проходит в екатеринбурге ежегодно. В этом году мероприятие пройдет в ночь на 24 июня. На фестивале будут выступать 2500 музыкантов.

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В этом году на фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбург приглашали только артистов из дружественных стран и с качественной музыкой. Так ответил на вопрос журналиста о малоизвестных артистах директор Ural Music Night Евгений Горенбург. «Это грустная ложь. IOWA, Тося Чайкина, Billy’s band… Выбирайте правильно круг общения», — цитирует Горенбурга корреспондент URA.RU. И уточнил, что в этом году принимать участие в фестивале могут только музыканты из дружественных стран. Также директор Уральской специальной музыкальной школы и эксперт фестиваля Эльвира Архангельская уточнила, что организаторы ответственны за подбор артистов. «Поэтому выбирают только качественную музыку», — отметила она. Ранее URA.RU писало, что в уральской столице стартует музыкальный фестиваль «Ночь музыки». Он проходит в екатеринбурге ежегодно. В этом году мероприятие пройдет в ночь на 24 июня. На фестивале будут выступать 2500 музыкантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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