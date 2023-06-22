Организаторы объяснили, как отбирали музыкантов на «Ночь музыки» в Екатеринбурге

В этом году на фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбург приглашали только артистов из дружественных стран и с качественной музыкой. Так ответил на вопрос журналиста о малоизвестных артистах директор Ural Music Night Евгений Горенбург.
«Это грустная ложь. IOWA, Тося Чайкина, Billy’s band… Выбирайте правильно круг общения», — цитирует Горенбурга корреспондент URA.RU. И уточнил, что в этом году принимать участие в фестивале могут только музыканты из дружественных стран.
Также директор Уральской специальной музыкальной школы и эксперт фестиваля Эльвира Архангельская уточнила, что организаторы ответственны за подбор артистов. «Поэтому выбирают только качественную музыку», — отметила она.
Ранее URA.RU писало, что в уральской столице стартует музыкальный фестиваль «Ночь музыки». Он проходит в екатеринбурге ежегодно. В этом году мероприятие пройдет в ночь на 24 июня. На фестивале будут выступать 2500 музыкантов.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.