Организаторы объяснили, как отбирали музыкантов на «Ночь музыки» в Екатеринбурге

Горенбург: в Екатеринбург на «Ночь музыки» пригласили артистов только из дружественных стран

23 июня 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Евгений Горенбург заявил о том, что на фестивале будут только артисты из дружественных стран Фото: Размик Закарян © URA.RU В этом году на фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбург приглашали только артистов из дружественных стран и с качественной музыкой. Так ответил на вопрос журналиста о малоизвестных артистах директор Ural Music Night Евгений Горенбург. «Это грустная ложь. IOWA, Тося Чайкина, Billy’s band… Выбирайте правильно круг общения», — цитирует Горенбурга корреспондент URA.RU. И уточнил, что в этом году принимать участие в фестивале могут только музыканты из дружественных стран. Также директор Уральской специальной музыкальной школы и эксперт фестиваля Эльвира Архангельская уточнила, что организаторы ответственны за подбор артистов. «Поэтому выбирают только качественную музыку», — отметила она. Ранее URA.RU писало, что в уральской столице стартует музыкальный фестиваль «Ночь музыки». Он проходит в екатеринбурге ежегодно. В этом году мероприятие пройдет в ночь на 24 июня. На фестивале будут выступать 2500 музыкантов.

В этом году на фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбург приглашали только артистов из дружественных стран и с качественной музыкой. Так ответил на вопрос журналиста о малоизвестных артистах директор Ural Music Night Евгений Горенбург. «Это грустная ложь. IOWA, Тося Чайкина, Billy’s band… Выбирайте правильно круг общения», — цитирует Горенбурга корреспондент URA.RU. И уточнил, что в этом году принимать участие в фестивале могут только музыканты из дружественных стран. Также директор Уральской специальной музыкальной школы и эксперт фестиваля Эльвира Архангельская уточнила, что организаторы ответственны за подбор артистов. «Поэтому выбирают только качественную музыку», — отметила она. Ранее URA.RU писало, что в уральской столице стартует музыкальный фестиваль «Ночь музыки». Он проходит в екатеринбурге ежегодно. В этом году мероприятие пройдет в ночь на 24 июня. На фестивале будут выступать 2500 музыкантов.