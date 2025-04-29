Серьезно ускорилась инфляция в Свердловской области

Годовая инфляция в Свердловской области составила 11,4%

29 апреля 2025 в 14:59 Размер текста - 17 +

Рост инфляции за март составил 0,55% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уровень годовой инфляции в Свердловской области увеличился до 11,4%. За март она составила 0,55%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Банка России. «В марте 2025 года потребительские цены на Среднем Урале продолжили расти, хотя и несколько медленнее, чем в предыдущие месяцы. Основной вклад в рост цен внесли услуги, однако при этом в регионе подешевели некоторые продукты, например яйца и огурцы, а также смартфоны», — пояснили там. Отмечается, что яйца подешевели из-за роста производства и включения их в перечень социально значимых товаров. Из-за сезонного увеличения предложения снизилась стоимость огурцов, а укрепление рубля способствовало снижению цен на апельсины, груши и виноград. По аналогичной причине подешевели телевизоры, ноутбуки, смартфоны и наушники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень годовой инфляции в Свердловской области увеличился до 11,4%. За март она составила 0,55%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Банка России. «В марте 2025 года потребительские цены на Среднем Урале продолжили расти, хотя и несколько медленнее, чем в предыдущие месяцы. Основной вклад в рост цен внесли услуги, однако при этом в регионе подешевели некоторые продукты, например яйца и огурцы, а также смартфоны», — пояснили там. Отмечается, что яйца подешевели из-за роста производства и включения их в перечень социально значимых товаров. Из-за сезонного увеличения предложения снизилась стоимость огурцов, а укрепление рубля способствовало снижению цен на апельсины, груши и виноград. По аналогичной причине подешевели телевизоры, ноутбуки, смартфоны и наушники.