Серьезно ускорилась инфляция в Свердловской области

Годовая инфляция в Свердловской области составила 11,4%
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Рост инфляции за март составил 0,55% Фото:

Уровень годовой инфляции в Свердловской области увеличился до 11,4%. За март она составила 0,55%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

«В марте 2025 года потребительские цены на Среднем Урале продолжили расти, хотя и несколько медленнее, чем в предыдущие месяцы. Основной вклад в рост цен внесли услуги, однако при этом в регионе подешевели некоторые продукты, например яйца и огурцы, а также смартфоны», — пояснили там.

Отмечается, что яйца подешевели из-за роста производства и включения их в перечень социально значимых товаров. Из-за сезонного увеличения предложения снизилась стоимость огурцов, а укрепление рубля способствовало снижению цен на апельсины, груши и виноград. По аналогичной причине подешевели телевизоры, ноутбуки, смартфоны и наушники.

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Уровень годовой инфляции в Свердловской области увеличился до 11,4%. За март она составила 0,55%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Банка России. «В марте 2025 года потребительские цены на Среднем Урале продолжили расти, хотя и несколько медленнее, чем в предыдущие месяцы. Основной вклад в рост цен внесли услуги, однако при этом в регионе подешевели некоторые продукты, например яйца и огурцы, а также смартфоны», — пояснили там. Отмечается, что яйца подешевели из-за роста производства и включения их в перечень социально значимых товаров. Из-за сезонного увеличения предложения снизилась стоимость огурцов, а укрепление рубля способствовало снижению цен на апельсины, груши и виноград. По аналогичной причине подешевели телевизоры, ноутбуки, смартфоны и наушники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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