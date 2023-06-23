Александр Моор пообещал создать все условия для самореализации молодежи. Видео

Губернатор Моор поздравил тюменскую молодежь с праздником

24 июня 2023 в 09:32 Размер текста - 17 +

Александр Моор поздравил молодежь Тюменской области с праздником Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил юных земляков с Днем молодежи и пообещал продолжить создавать все необходимые условия для самореализации ребят. Об этом глава региона сообщил в своем обращении в соцсети. «Ребята, вы умные, целеустремленные, продолжайте дерзать, а мы в Тюменской области продолжим создавать все необходимые условия, чтобы вы могли самореализовываться и делать интересные, новые проекты. Удачи всем! С Днем молодежи!» — сказал Моор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что ко Дню молодежи в Тюмени мэрия совместно с различными компаниями организует праздник на Вознесенской набережной. Торжественно праздник начнется с выступления мэра города Руслана Кухарука. За этим последуют различные церемонии награждения, а ближе к вечеру начнется дискотека на открытом воздухе с последующим финальным флешмобом.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил юных земляков с Днем молодежи и пообещал продолжить создавать все необходимые условия для самореализации ребят. Об этом глава региона сообщил в своем обращении в соцсети. «Ребята, вы умные, целеустремленные, продолжайте дерзать, а мы в Тюменской области продолжим создавать все необходимые условия, чтобы вы могли самореализовываться и делать интересные, новые проекты. Удачи всем! С Днем молодежи!» — сказал Моор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что ко Дню молодежи в Тюмени мэрия совместно с различными компаниями организует праздник на Вознесенской набережной. Торжественно праздник начнется с выступления мэра города Руслана Кухарука. За этим последуют различные церемонии награждения, а ближе к вечеру начнется дискотека на открытом воздухе с последующим финальным флешмобом.