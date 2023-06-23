23 июня 2023

Александр Моор пообещал создать все условия для самореализации молодежи. Видео

Губернатор Моор поздравил тюменскую молодежь с праздником
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Празднование 9 мая в ДК Нефтяник. Тюмень , моор александр
Александр Моор поздравил молодежь Тюменской области с праздником Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил юных земляков с Днем молодежи и пообещал продолжить создавать все необходимые условия для самореализации ребят. Об этом глава региона сообщил в своем обращении в соцсети.

«Ребята, вы умные, целеустремленные, продолжайте дерзать, а мы в Тюменской области продолжим создавать все необходимые условия, чтобы вы могли самореализовываться и делать интересные, новые проекты. Удачи всем! С Днем молодежи!» — сказал Моор в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что ко Дню молодежи в Тюмени мэрия совместно с различными компаниями организует праздник на Вознесенской набережной. Торжественно праздник начнется с выступления мэра города Руслана Кухарука. За этим последуют различные церемонии награждения, а ближе к вечеру начнется дискотека на открытом воздухе с последующим финальным флешмобом.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил юных земляков с Днем молодежи и пообещал продолжить создавать все необходимые условия для самореализации ребят. Об этом глава региона сообщил в своем обращении в соцсети. «Ребята, вы умные, целеустремленные, продолжайте дерзать, а мы в Тюменской области продолжим создавать все необходимые условия, чтобы вы могли самореализовываться и делать интересные, новые проекты. Удачи всем! С Днем молодежи!» — сказал Моор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что ко Дню молодежи в Тюмени мэрия совместно с различными компаниями организует праздник на Вознесенской набережной. Торжественно праздник начнется с выступления мэра города Руслана Кухарука. За этим последуют различные церемонии награждения, а ближе к вечеру начнется дискотека на открытом воздухе с последующим финальным флешмобом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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