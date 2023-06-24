Ростовчанин вышел к танку ЧВК «Вагнер» и отчитал бойцов. Видео

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Парад в День Победы и шествие "Бессмертный полк". Пермь, военная техника, бронированный камаз
ЧВК «Вагнер» устроила панику в городе, заявил ростовчанин (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Местный житель Ростова-на-Дону призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не устраивать бардак в городе. Свое недовольство ростовчанин выразил лично бойцу, подъехав к танку на велосипеде.

«Имей совесть! Вы защитники отечества или нет? Зачем вы тут бардак устраиваете? Вы кто такие?» — обратился к бойцам ростовчанин. Видео опубликовано в telegram-канале «Privet-Rostov.ru — новости Ростов-на-Дону».

Местный житель обвинил «вагнеровца» в том, что ЧВК подняла панику в городе. «Я такого хамства терпеть не буду», — заключил он.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Он пообещал уничтожать блокпосты и авиацию Вооруженных сил РФ. ФСБ возбудила уголовное дело в адрес основателя ЧВК по факту призыва к вооруженному мятежу. Президент России Владимир Путин заявил, что вооруженный мятеж Пригожина — удар в спину России. Президент пообещал отстоять страну и сделать для этого все, что возможно. Он добавил, что амбиции довели Пригожина до измены родине.

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Местный житель Ростова-на-Дону призвал бойцов ЧВК «Вагнер» не устраивать бардак в городе. Свое недовольство ростовчанин выразил лично бойцу, подъехав к танку на велосипеде. «Имей совесть! Вы защитники отечества или нет? Зачем вы тут бардак устраиваете? Вы кто такие?» — обратился к бойцам ростовчанин. Видео опубликовано в telegram-канале «Privet-Rostov.ru — новости Ростов-на-Дону». Местный житель обвинил «вагнеровца» в том, что ЧВК подняла панику в городе. «Я такого хамства терпеть не буду», — заключил он. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю наемников. Он пообещал уничтожать блокпосты и авиацию Вооруженных сил РФ. ФСБ возбудила уголовное дело в адрес основателя ЧВК по факту призыва к вооруженному мятежу. Президент России Владимир Путин заявил, что вооруженный мятеж Пригожина — удар в спину России. Президент пообещал отстоять страну и сделать для этого все, что возможно. Он добавил, что амбиции довели Пригожина до измены родине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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