24 июня 2023

Автор «Ягоды-малинки» Хабиб обратился к родителям свердловских детей. Видео

Певец Хабиб выступил в Екатеринбурге на площадке у ТРЦ «Карнавал»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Люси Чеботиной в рамках проведения музыкального мероприятия Summer Fest. Екатеринбург, зрители на концерте
Певец Хабиб дал бесплатный концерт в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

Российский блогер и певец, автор хита «Ягода-малинка» Хабиб (Хабиб Шарипов) дал в Екатеринбурге бесплатный концерт на площадке у торгово-развлекательного центра «Карнавал». После выступления артист поблагодарил родителей детей, которые пришли на концерт.

«Как вас много! Знатно пошумели, спасибо всем, кто пришел. Родителям отдельное спасибо, дети рады — это главное», — подписал музыкант видео, которые опубликовал в соцсети.

Ранее URA.RU писало, что Хабиб прилетит в Екатеринбург ради бесплатного концерта. В 2022-м Хабиб уже выступал в ТРЦ «Карнавал», где на его концерт пришли тысячи поклонников. Из-за них внутри торгового центра были давки. В этом году организаторы учли ошибку — и перенесли сцену на улицу.

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Российский блогер и певец, автор хита «Ягода-малинка» Хабиб (Хабиб Шарипов) дал в Екатеринбурге бесплатный концерт на площадке у торгово-развлекательного центра «Карнавал». После выступления артист поблагодарил родителей детей, которые пришли на концерт. «Как вас много! Знатно пошумели, спасибо всем, кто пришел. Родителям отдельное спасибо, дети рады — это главное», — подписал музыкант видео, которые опубликовал в соцсети. Ранее URA.RU писало, что Хабиб прилетит в Екатеринбург ради бесплатного концерта. В 2022-м Хабиб уже выступал в ТРЦ «Карнавал», где на его концерт пришли тысячи поклонников. Из-за них внутри торгового центра были давки. В этом году организаторы учли ошибку — и перенесли сцену на улицу.
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