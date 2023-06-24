Российский блогер и певец, автор хита «Ягода-малинка» Хабиб (Хабиб Шарипов) дал в Екатеринбурге бесплатный концерт на площадке у торгово-развлекательного центра «Карнавал». После выступления артист поблагодарил родителей детей, которые пришли на концерт.
«Как вас много! Знатно пошумели, спасибо всем, кто пришел. Родителям отдельное спасибо, дети рады — это главное», — подписал музыкант видео, которые опубликовал в соцсети.
Ранее URA.RU писало, что Хабиб прилетит в Екатеринбург ради бесплатного концерта. В 2022-м Хабиб уже выступал в ТРЦ «Карнавал», где на его концерт пришли тысячи поклонников. Из-за них внутри торгового центра были давки. В этом году организаторы учли ошибку — и перенесли сцену на улицу.
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