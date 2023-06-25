Сбитый на пешеходном переходе в Челябинске студент скончался в больнице

Студента после ДТП увезли на скорой помощи в больницу, где он скончался Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске студент, которого сбили на пешеходном переходе на улице Энгельса, рядом с домом №24, скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщил 26 июня источник в правоохранительных органах.

«В результате ДТП, произошедшего 15 июня на улице Энгельса, около дома №24, был госпитализирован студент 2001 года рождения. От полученных травм он скончался в больнице. Дело в отношении 24-летнего водителя „Лады Ларгус“, наехавшего на молодого человека, будет переквалифицировано», — рассказал источник.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с пресс-службой СУ СКР по региону. На звонок никто не ответил.

ДТП произошло 15 июня. Два молодых человека переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель отечественной легковушки наехал на одного из товарищей. Пострадавшего увезла скорая помощь.

Обновлено 26.06 в 12:54 по уральскому времени:

«Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В связи со смертью пострадавшего, решается вопрос о переквалификации дела на более тяжкий состав», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.