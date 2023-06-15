Молодого человека сбили на пешеходном переходе 15 июня
В Челябинске на улице Энгельса водитель на отечественной легковушке сбил молодого человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом URA.RU сообщили 16 июня в пресс-службе ГИБДД по городу.
«15 июня на улице Энгельса около дома №24 водитель 1999 года рождения на „Ладе Ларгус“ наехал на молодого человека 2001 года рождения», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что юноша переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда пострадал пешеход, он госпитализирован. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.
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