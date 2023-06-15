15 июня 2023

В Челябинске на пешеходном переходе сбили мужчину. Видео

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Городская администрация, мэрия. Челябинск, пешеходный переход, знак, дорожный знак, парковка
Молодого человека сбили на пешеходном переходе 15 июня Фото:

В Челябинске на улице Энгельса водитель на отечественной легковушке сбил молодого человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом URA.RU сообщили 16 июня в пресс-службе ГИБДД по городу.

«15 июня на улице Энгельса около дома №24 водитель 1999 года рождения на „Ладе Ларгус“ наехал на молодого человека 2001 года рождения», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что юноша переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда пострадал пешеход, он госпитализирован. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.

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В Челябинске на улице Энгельса водитель на отечественной легковушке сбил молодого человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом URA.RU сообщили 16 июня в пресс-службе ГИБДД по городу. «15 июня на улице Энгельса около дома №24 водитель 1999 года рождения на „Ладе Ларгус“ наехал на молодого человека 2001 года рождения», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что юноша переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пострадал пешеход, он госпитализирован. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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