В Челябинске на пешеходном переходе сбили мужчину. Видео

16 июня 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Молодого человека сбили на пешеходном переходе 15 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на улице Энгельса водитель на отечественной легковушке сбил молодого человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом URA.RU сообщили 16 июня в пресс-службе ГИБДД по городу. «15 июня на улице Энгельса около дома №24 водитель 1999 года рождения на „Ладе Ларгус“ наехал на молодого человека 2001 года рождения», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что юноша переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пострадал пешеход, он госпитализирован. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.

В Челябинске на улице Энгельса водитель на отечественной легковушке сбил молодого человека, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом URA.RU сообщили 16 июня в пресс-службе ГИБДД по городу. «15 июня на улице Энгельса около дома №24 водитель 1999 года рождения на „Ладе Ларгус“ наехал на молодого человека 2001 года рождения», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что юноша переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пострадал пешеход, он госпитализирован. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.