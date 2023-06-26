Свердловский автоэксперт Форманчук сравнил электрокары «Москвич» и «Теслу»

Свердловский автоэксперт Форманчук: «Тесла» недосягаема для «Москвича»

Tesla недосягаема для «Москвича», заявил Форманчук Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Даже самая дешевая Tesla недосягаема для «Москвича», потому что первый автомобиль является самым технологичным на текущий момент. Таким мнение поделился с корреспондентом URA.RU президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

«Самая дешевая Tesla недосягаема для самого дорого «Москвича». Это тоже самое, что сравнивать Lada Granta с Mercedes-Benz-C-Class. «Москвич» можно сравнивать с дешевыми китайскими автомобилями, которые сделаны на такой же базе, что и сам «Москвич», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Tesla является самым технологичным автомобилем на текущий момент, а такие гиганты, как Audi, Porshe и Mercedes не смогли сделать такие же системы, что и в именитом электрокаре. «Наш электрический авто роднит с американским только тем, что у обоих есть колеса и руль», — добавил Кирилл Форманчук.

Ранее новый «Москвич» подвергся критике, из-за его непригодности к инфраструктуре Свердловской области. Дилерская сеть отечественной марки представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах.