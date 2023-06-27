На Уральский завод гражданской авиации требуется больше сотни сотрудников Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Уральский завод гражданской авиации (УзГА), где, в частности, делают самолеты гражданской малой авиации «Ладога» и «Байкал», опубликовал за месяц 138 вакансий. На предприятие требуются как сотрудники в административный блок, так и в производственный. Предложения о работе опубликованы на сайте Head Hunter.

Всего на УзГА ищут 296 специалистов по всей стране. На предприятие в Екатеринбург требуются 138 человек — начальник отдела кадров (зарплата 100 — 110 тысяч рублей), начальник отдела планирования закупочной деятельности (от 136 тысяч), начальник бюро (от 119 тысяч), начальник бюро снабжения (от 108 тысяч рублей).

Также на предприятие ищут сотрудников на производство. Например, ученика инженера-технолога (50 тысяч), оператора станков с ПУ (95 — 147 тысяч рублей), техника по учету (45 тысяч), шлифовщика (78 -147 тысяч рублей), инженера-энергетика (от 82 тысяч) и других.

Уральский завод гражданской авиации является одним из крупнейших в России предприятий по разработке и строительству авиатехники. Здесь, в частности, выпускают самолеты малой гражданской авиации «Ладога» и «Байкал».