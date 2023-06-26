26 июня 2023

Спикер пермской гордумы раскритиковал мэрию за работу над бюджетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, малютин дмитрий
Дмитрия Малютина не устраивает отношение мэрии Перми к депутатам Фото:

На заседании Пермского городской думы спикер Дмитрий Малютин обрушился с критикой на чиновников мэрии. Поводом, кроме прочего, стало позднее внесение в парламент поправок в городской бюджет. Предложенные администрацией Перми изменения депутаты увидели только утром в день пленарного заседания, передает корреспондент URA.RU.

«Пришлось нам делать дополнительный комитет по бюджету, где мы рассматривали очередные поправки, которые были внесены сегодня утром. В истории Пермской городской думы это впервые происходит, когда мы в день проведения думы относимся к поправкам, которые поступают, и работаем с разбалансированным бюджетом. Это неправильно», — обратился Малютин к представителям мэрии.

Поправки в итоге депутаты приняли. Дополнительные деньги решено выделить на оборудование школ, проведение довыборов, организацию отдыха детей из Донбасса, закупку электробусов и другие нужды. Кроме того, некоторое количество средств было перераспределено.

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На заседании Пермского городской думы спикер Дмитрий Малютин обрушился с критикой на чиновников мэрии. Поводом, кроме прочего, стало позднее внесение в парламент поправок в городской бюджет. Предложенные администрацией Перми изменения депутаты увидели только утром в день пленарного заседания, передает корреспондент URA.RU. «Пришлось нам делать дополнительный комитет по бюджету, где мы рассматривали очередные поправки, которые были внесены сегодня утром. В истории Пермской городской думы это впервые происходит, когда мы в день проведения думы относимся к поправкам, которые поступают, и работаем с разбалансированным бюджетом. Это неправильно», — обратился Малютин к представителям мэрии. Поправки в итоге депутаты приняли. Дополнительные деньги решено выделить на оборудование школ, проведение довыборов, организацию отдыха детей из Донбасса, закупку электробусов и другие нужды. Кроме того, некоторое количество средств было перераспределено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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