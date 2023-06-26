Спикер пермской гордумы раскритиковал мэрию за работу над бюджетом

27 июня 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Дмитрия Малютина не устраивает отношение мэрии Перми к депутатам Фото: Сергей Русанов © URA.RU На заседании Пермского городской думы спикер Дмитрий Малютин обрушился с критикой на чиновников мэрии. Поводом, кроме прочего, стало позднее внесение в парламент поправок в городской бюджет. Предложенные администрацией Перми изменения депутаты увидели только утром в день пленарного заседания, передает корреспондент URA.RU. «Пришлось нам делать дополнительный комитет по бюджету, где мы рассматривали очередные поправки, которые были внесены сегодня утром. В истории Пермской городской думы это впервые происходит, когда мы в день проведения думы относимся к поправкам, которые поступают, и работаем с разбалансированным бюджетом. Это неправильно», — обратился Малютин к представителям мэрии. Поправки в итоге депутаты приняли. Дополнительные деньги решено выделить на оборудование школ, проведение довыборов, организацию отдыха детей из Донбасса, закупку электробусов и другие нужды. Кроме того, некоторое количество средств было перераспределено.

На заседании Пермского городской думы спикер Дмитрий Малютин обрушился с критикой на чиновников мэрии. Поводом, кроме прочего, стало позднее внесение в парламент поправок в городской бюджет. Предложенные администрацией Перми изменения депутаты увидели только утром в день пленарного заседания, передает корреспондент URA.RU. «Пришлось нам делать дополнительный комитет по бюджету, где мы рассматривали очередные поправки, которые были внесены сегодня утром. В истории Пермской городской думы это впервые происходит, когда мы в день проведения думы относимся к поправкам, которые поступают, и работаем с разбалансированным бюджетом. Это неправильно», — обратился Малютин к представителям мэрии. Поправки в итоге депутаты приняли. Дополнительные деньги решено выделить на оборудование школ, проведение довыборов, организацию отдыха детей из Донбасса, закупку электробусов и другие нужды. Кроме того, некоторое количество средств было перераспределено.