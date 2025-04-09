Театр «Дом актера» в Перми переезжает из-за реконструкции

С конца апреля спектакли пермского театра «Дом актера» будут проходить на сцене Театра Панфилова на улице Петропавловской, 185. Временный переезд связан с масштабным ремонтом в стенах культурного учреждения, который завершится осенью 2025 года.
«После ремонта появятся новые помещения для занятий театральных студий, просторное фойе, обновится входная группа, гардероб, увеличится количество мест в зрительном зале, появятся новые кресла», — сообщает администрация театра в соцсети «ВКонтакте».
Кроме Театра Панфилова, актеры будут играть спектакли на сценах пермских и краевых домов культуры. В культурном учреждении отмечают, что реконструкция инициирована губернатором. Инвестором выступает ООО «Лукойл-Пермь». А финансирование на покупку новых кресел помогли собрать сами зрители.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермский театр юного зрителя и Пермская краевая филармония в 2024 году увеличили свои внебюджетные доходы более чем в два раза. Об этом сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова в рамках отраслевого регионального форума. По ее словам, это произошло благодаря открытию новой сцены ТЮЗа и реконструкции зала филармонии.
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