09 апреля 2025

Пермяка приговорили к обязательным работам за нападение на росгвардейца

© Служба новостей «URA.RU»
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Порчей имущества мужчина боролся со своей зависимостью
Порчей имущества мужчина боролся со своей зависимостью Фото:

Ранее судимый 36-летний житель Перми не мог завязать с алкоголем. Поэтому он позвонил в службу «112» и сообщил, что пойдет крушить супермаркет, в котором продают спиртное. Мужчина хотел, чтобы после этого его забрали в спецприемник для административно задержанных лиц. Инцидент произошел в мае 2024 года. 

«После звонка он действительно пришел в магазин, где начал портить имущество и бить бутылки с алкоголем. В результате чего он даже травмировался. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии хотели отвезти его в отдел полиции, но он оказал им сопротивление», — сообщает пресс служба Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте». 

К нему применили силу. Уже лежа на тротуаре в наручниках, мужчина вывернулся и ногой пнул росгвардейца. На суде он принес извинения сотруднику, однако его все равно признали виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Пермяка на два года отправили на принудительные работы с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Кроме того, с него взыскали 20 тысяч рублей морального вреда. 

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Ранее судимый 36-летний житель Перми не мог завязать с алкоголем. Поэтому он позвонил в службу «112» и сообщил, что пойдет крушить супермаркет, в котором продают спиртное. Мужчина хотел, чтобы после этого его забрали в спецприемник для административно задержанных лиц. Инцидент произошел в мае 2024 года.  «После звонка он действительно пришел в магазин, где начал портить имущество и бить бутылки с алкоголем. В результате чего он даже травмировался. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии хотели отвезти его в отдел полиции, но он оказал им сопротивление», — сообщает пресс служба Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».  К нему применили силу. Уже лежа на тротуаре в наручниках, мужчина вывернулся и ногой пнул росгвардейца. На суде он принес извинения сотруднику, однако его все равно признали виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Пермяка на два года отправили на принудительные работы с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Кроме того, с него взыскали 20 тысяч рублей морального вреда. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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