Пермяка приговорили к обязательным работам за нападение на росгвардейца

Ранее судимый 36-летний житель Перми не мог завязать с алкоголем. Поэтому он позвонил в службу «112» и сообщил, что пойдет крушить супермаркет, в котором продают спиртное. Мужчина хотел, чтобы после этого его забрали в спецприемник для административно задержанных лиц. Инцидент произошел в мае 2024 года.
«После звонка он действительно пришел в магазин, где начал портить имущество и бить бутылки с алкоголем. В результате чего он даже травмировался. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии хотели отвезти его в отдел полиции, но он оказал им сопротивление», — сообщает пресс служба Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».
К нему применили силу. Уже лежа на тротуаре в наручниках, мужчина вывернулся и ногой пнул росгвардейца. На суде он принес извинения сотруднику, однако его все равно признали виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Пермяка на два года отправили на принудительные работы с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Кроме того, с него взыскали 20 тысяч рублей морального вреда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!