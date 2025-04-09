09 апреля 2025

Пермяки стали реже покупать кофе в общепите

«Контур.Маркет»: продажи кофе в пермских ресторанах и и кафе упали на 33%
© Служба новостей «URA.RU»
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Наиболее заметное снижение наблюдается в отношении латте и эспрессо
Наиболее заметное снижение наблюдается в отношении латте и эспрессо Фото:

Пермяки стали реже приобретать кофе в кафе и ресторанах. И такая тенденция наблюдается по всей стране. 

«Реализация кофе в заведениях общественного питания Перми сократилась на 33% за год. Наиболее заметное снижение наблюдается в отношении латте и эспрессо», — сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Контур.Маркет».

В целом по РФ в марте 2025 года продажи уменьшились на 20%, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. При этом средняя стоимость кофейного заказа увеличилась на 15%. Цены на капучино, латте и эспрессо выросли на 8%, 6% и 4% соответственно, достигнув 261, 262 и 226 рублей. Американо стал дороже на 16%. И теперь цена за чашку составляет 224 рубля. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что цены на необжаренные кофейные зерна в краевой столице начнут расти на фоне неурожая в Бразилии и Вьетнаме, вызванного засухой. Это приведет к увеличению стоимости напитков в пермских кофейнях. По прогнозам, повышение может составить от 30 до 40%.

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Пермяки стали реже приобретать кофе в кафе и ресторанах. И такая тенденция наблюдается по всей стране.  «Реализация кофе в заведениях общественного питания Перми сократилась на 33% за год. Наиболее заметное снижение наблюдается в отношении латте и эспрессо», — сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Контур.Маркет». В целом по РФ в марте 2025 года продажи уменьшились на 20%, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. При этом средняя стоимость кофейного заказа увеличилась на 15%. Цены на капучино, латте и эспрессо выросли на 8%, 6% и 4% соответственно, достигнув 261, 262 и 226 рублей. Американо стал дороже на 16%. И теперь цена за чашку составляет 224 рубля.  Ранее URA.RU сообщало о том, что цены на необжаренные кофейные зерна в краевой столице начнут расти на фоне неурожая в Бразилии и Вьетнаме, вызванного засухой. Это приведет к увеличению стоимости напитков в пермских кофейнях. По прогнозам, повышение может составить от 30 до 40%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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