09 апреля 2025

Пермяка, убившего знакомого табуретом, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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32-летний мужчина пришел в гости к двум братьям для совместного распития алкоголя
32-летний мужчина пришел в гости к двум братьям для совместного распития алкоголя Фото:

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор Кунгурского городского суда в отношении жителя села Калинино. Мужчина до смерти избил своего знакомого табуретом. Инцидент произошел в сентябре 2024 года. 

«Ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина пришел в гости к двум братьям для совместного распития алкоголя. Во время застолья между ними произошел конфликт. Осужденный начал бить своего знакомого руками и ногами по голове и телу. Родственник за него заступился. И тогда дебошир насел более 30 ударов табуретом оппоненту. Он попал в жизненно-важные органы, от чего пострадавший скончался на месте», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте». 

С учетом неотбытой части наказания по ранее постановленному приговору, ему окончательно назначили 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить 30 тысяч рублей штрафа.

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Пермский краевой суд оставил без изменения приговор Кунгурского городского суда в отношении жителя села Калинино. Мужчина до смерти избил своего знакомого табуретом. Инцидент произошел в сентябре 2024 года.  «Ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина пришел в гости к двум братьям для совместного распития алкоголя. Во время застолья между ними произошел конфликт. Осужденный начал бить своего знакомого руками и ногами по голове и телу. Родственник за него заступился. И тогда дебошир насел более 30 ударов табуретом оппоненту. Он попал в жизненно-важные органы, от чего пострадавший скончался на месте», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда в соцсети «ВКонтакте».  С учетом неотбытой части наказания по ранее постановленному приговору, ему окончательно назначили 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить 30 тысяч рублей штрафа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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