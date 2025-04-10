Пермяков приглашают на сезонную работу в полях за зарплату 200 тысяч

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За 45 смен тракторист может заработать более 212 тысяч рублей
За 45 смен тракторист может заработать более 212 тысяч рублей Фото:

Жителей Пермского края приглашают работать трактористом в Тульскую область вахтовым методом. За вахту в 45 смен обещают заплатить до 212 тысяч рублей.

«Требуются трактористы, имеющие категорию D и умеющие проводить технический осмотр транспортного средства. Вахтовый метод работы. Место работы — Тульская область. Обязанности — сезонные работы в полях. Зарплата — 212 250 рублей за 45 смен», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Работодатель предоставляет бесплатное проживание и бесплатное двухразовое питание. Также гарантируется официальное трудоустройство.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут работать на шоколадную фабрику в Москву. За вахту в 45 смен обещают заплатить до 300 тысяч рублей. 

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Жителей Пермского края приглашают работать трактористом в Тульскую область вахтовым методом. За вахту в 45 смен обещают заплатить до 212 тысяч рублей. «Требуются трактористы, имеющие категорию D и умеющие проводить технический осмотр транспортного средства. Вахтовый метод работы. Место работы — Тульская область. Обязанности — сезонные работы в полях. Зарплата — 212 250 рублей за 45 смен», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Работодатель предоставляет бесплатное проживание и бесплатное двухразовое питание. Также гарантируется официальное трудоустройство. Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут работать на шоколадную фабрику в Москву. За вахту в 45 смен обещают заплатить до 300 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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