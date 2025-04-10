Пермяков приглашают на сезонную работу в полях за зарплату 200 тысяч

Жителей Пермского края приглашают работать трактористом в Тульскую область вахтовым методом. За вахту в 45 смен обещают заплатить до 212 тысяч рублей.
«Требуются трактористы, имеющие категорию D и умеющие проводить технический осмотр транспортного средства. Вахтовый метод работы. Место работы — Тульская область. Обязанности — сезонные работы в полях. Зарплата — 212 250 рублей за 45 смен», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Работодатель предоставляет бесплатное проживание и бесплатное двухразовое питание. Также гарантируется официальное трудоустройство.
Ранее URA.RU сообщало, что пермяков зовут работать на шоколадную фабрику в Москву. За вахту в 45 смен обещают заплатить до 300 тысяч рублей.
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