09 апреля 2025

Праздник Ледохода в Перми посвятят Году Защитника Отечества

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник состоится на набережной Камы у Речного вокзала
Праздник состоится на набережной Камы у Речного вокзала Фото:

Праздник Ледохода, который пройдет в Перми 12 апреля 2025 года, будет посвящен Году Защитника Отечества. В этот день посетители смогут погрузиться в атмосферу начала XX века, переживая события того времени в историческом контексте, рассказали URA.RU организаторы мероприятия.

«Исторический парк „Россия — Моя история“ приглашает пермяков встретить весну на празднике Ледохода так, как это делали в начале XX века. В Год Защитника Отечества традиционные народные гуляния на берегу приобретут новые краски. Гости перенесутся в 1915-1916 годы, когда Россия участвовала в Первой мировой войне», — отмечено в сообщении организаторов.

На празднике Ледохода гостей ждет не только историческая реконструкция, но и различные культурные мероприятия. Фольклорный ансамбль представит обряды, связанные с проводами в армию. Участники смогут узнать о том, как в Перми оказывали помощь госпиталям, как поддерживали фронт и как ждали возвращения своих близких домой.

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Праздник Ледохода, который пройдет в Перми 12 апреля 2025 года, будет посвящен Году Защитника Отечества. В этот день посетители смогут погрузиться в атмосферу начала XX века, переживая события того времени в историческом контексте, рассказали URA.RU организаторы мероприятия. «Исторический парк „Россия — Моя история“ приглашает пермяков встретить весну на празднике Ледохода так, как это делали в начале XX века. В Год Защитника Отечества традиционные народные гуляния на берегу приобретут новые краски. Гости перенесутся в 1915-1916 годы, когда Россия участвовала в Первой мировой войне», — отмечено в сообщении организаторов. На празднике Ледохода гостей ждет не только историческая реконструкция, но и различные культурные мероприятия. Фольклорный ансамбль представит обряды, связанные с проводами в армию. Участники смогут узнать о том, как в Перми оказывали помощь госпиталям, как поддерживали фронт и как ждали возвращения своих близких домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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