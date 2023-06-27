На фестивале Red Fest пермяки помогут бездомным, сделав тату

28 июня 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Татуировки мастера будут делать всем желающим Фото: Александр Мамаев © URA.RU На фестивале Red Fest в Перми будет работать благотворительный тату-бар. Мастера будут делать татуировки всем желающим, а вырученные деньги направят в пользу центра «Территория передышки», который помогает бездомным и людям, оказавшимся в беде, рассказали организаторы тату-бара. «Тату-мастера в режиме живой очереди будут делать татуировки прямо на RED FEST. А часть средств с выручки пойдет на работу проектов Территории передышки. Нужно будет просто прийти на фестиваль, выбрать понравившегося мастера, эскиз и сделать тату. Сеты эскизов будут сделаны мастерами специально к фестивалю», — сообщается на странице «Благотворительный тату-бар | RED FEST» в соцсети «ВКонтакте». Гости фестиваля, которые не готовы сделать себе настоящее тату, смогут украсить себе переводным. Red Fest пройдет в Перми 1 и 2 июля в пространстве Digital Port на Решетниковском спуске. Здесь выступят десятки музыкантов, рестораторы представят свои блюда, а на дизайн-маркете свою продукцию представят местные бренды. Ранее URA.RU рассказывало, что 12 самозанятых пермяков, прошедшие отбор, смогут презентовать свои товары бесплатно. Регистрационный взнос за них оплатит Пермский фонд развития предпринимательства.

На фестивале Red Fest в Перми будет работать благотворительный тату-бар. Мастера будут делать татуировки всем желающим, а вырученные деньги направят в пользу центра «Территория передышки», который помогает бездомным и людям, оказавшимся в беде, рассказали организаторы тату-бара. «Тату-мастера в режиме живой очереди будут делать татуировки прямо на RED FEST. А часть средств с выручки пойдет на работу проектов Территории передышки. Нужно будет просто прийти на фестиваль, выбрать понравившегося мастера, эскиз и сделать тату. Сеты эскизов будут сделаны мастерами специально к фестивалю», — сообщается на странице «Благотворительный тату-бар | RED FEST» в соцсети «ВКонтакте». Гости фестиваля, которые не готовы сделать себе настоящее тату, смогут украсить себе переводным. Red Fest пройдет в Перми 1 и 2 июля в пространстве Digital Port на Решетниковском спуске. Здесь выступят десятки музыкантов, рестораторы представят свои блюда, а на дизайн-маркете свою продукцию представят местные бренды. Ранее URA.RU рассказывало, что 12 самозанятых пермяков, прошедшие отбор, смогут презентовать свои товары бесплатно. Регистрационный взнос за них оплатит Пермский фонд развития предпринимательства.