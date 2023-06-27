27 июня 2023

В челябинской школе объявили набор в класс ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
На базе Образовательного центра №5 с 5 июля откроется второй набор в спецкласс ФСБ Фото:

В Челябинске в Образовательном центре №5 с 5 июля откроется второй набор в специализированный класс УФСБ России по региону. Об этом URA.RU рассказал 28 июня директор учреждения Евгений Марченко.

«В единственный в регионе специализированный класс УФСБ с 5 июля начнется второй набор. Ребятам предоставляется возможность подготовиться к поступлению в академию ФСБ и ряд других специализированных вузов», — пояснил Марченко.

Молодые люди после девятого класса могут поступить по двум профилям: гуманитарный и инженерный. В процесс обучения включена общая военная подготовка на базе военно-учебного центра Южно-Уральского госуниверситета. Ребята проходят курсы строевой и огневой подготовки, дополнительно — рукопашного боя, психологии, актерского мастерства. Отдельно с ними работают сотрудники ФСБ.

После двух лет обучения в специализированном классе выпускники получают аттестат. С ним, результатами ЕГЭ, медосмотром и сдачей нормативов они могут в рамках конкурсной комиссии поступить в вузы ФСБ и других силовых структур.

На базе Образовательного центра №5 действует детская юридическая академия с первого по девятый класс в виде факультативных курсов. С 2022 десятиклассники могут продолжить углубленное обучение в этом спецклассе.

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В Челябинске в Образовательном центре №5 с 5 июля откроется второй набор в специализированный класс УФСБ России по региону. Об этом URA.RU рассказал 28 июня директор учреждения Евгений Марченко. «В единственный в регионе специализированный класс УФСБ с 5 июля начнется второй набор. Ребятам предоставляется возможность подготовиться к поступлению в академию ФСБ и ряд других специализированных вузов», — пояснил Марченко. Молодые люди после девятого класса могут поступить по двум профилям: гуманитарный и инженерный. В процесс обучения включена общая военная подготовка на базе военно-учебного центра Южно-Уральского госуниверситета. Ребята проходят курсы строевой и огневой подготовки, дополнительно — рукопашного боя, психологии, актерского мастерства. Отдельно с ними работают сотрудники ФСБ. После двух лет обучения в специализированном классе выпускники получают аттестат. С ним, результатами ЕГЭ, медосмотром и сдачей нормативов они могут в рамках конкурсной комиссии поступить в вузы ФСБ и других силовых структур. На базе Образовательного центра №5 действует детская юридическая академия с первого по девятый класс в виде факультативных курсов. С 2022 десятиклассники могут продолжить углубленное обучение в этом спецклассе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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