28 июня 2023

Склон пермской набережной станет сценой для экспериментальной ночной оперы

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Повседневная жизнь. Пермь, влюбленные, влюбленная пара, ночной город, прогулка по набережной
Действие развернется на пермской набережной ночью Фото:

В Перми в рамках Дягилевского фестиваля состоится премьера экспериментальной open-air оперы «Поэма горы». Сценой для ночного перформанса на произведение Марины Цветаевой станет склон набережной реки Кама, рассказали авторы.

«Действие развернется на набережной Камы. С первым напевом актрисы и фольклорный ансамбль начнут спуск по склону, усеянному мусором воспоминаний. „Проживая“ основные этапы человеческого бытия, воплощаемые обрядами, исполнители попытаются соорудить свою метафорическую гору — воссоздать реальность из воспоминаний, вернуть прошлое, повернуть время вспять. Чтобы „выйти из зала“ в финале, всем участникам действия и зрителям нужно будет подняться наверх, к церкви, туда, откуда все начиналось», — описывается задумка на сайте Дягилевского фестиваля.

Исполнят необычную оперу вокальный ансамбль musicAeterna folk и оркестр Euphoria. В партитуре композитора и звукового художника Дмитрия Мазурова используются фольклорные голоса, аккордеон, а также духовые в сочетании с dark электроникой, отмечают авторы постановки. Показы пройдут 30 июня и 1 июля в час ночи.

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В Перми в рамках Дягилевского фестиваля состоится премьера экспериментальной open-air оперы «Поэма горы». Сценой для ночного перформанса на произведение Марины Цветаевой станет склон набережной реки Кама, рассказали авторы. «Действие развернется на набережной Камы. С первым напевом актрисы и фольклорный ансамбль начнут спуск по склону, усеянному мусором воспоминаний. „Проживая“ основные этапы человеческого бытия, воплощаемые обрядами, исполнители попытаются соорудить свою метафорическую гору — воссоздать реальность из воспоминаний, вернуть прошлое, повернуть время вспять. Чтобы „выйти из зала“ в финале, всем участникам действия и зрителям нужно будет подняться наверх, к церкви, туда, откуда все начиналось», — описывается задумка на сайте Дягилевского фестиваля. Исполнят необычную оперу вокальный ансамбль musicAeterna folk и оркестр Euphoria. В партитуре композитора и звукового художника Дмитрия Мазурова используются фольклорные голоса, аккордеон, а также духовые в сочетании с dark электроникой, отмечают авторы постановки. Показы пройдут 30 июня и 1 июля в час ночи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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