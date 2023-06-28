Склон пермской набережной станет сценой для экспериментальной ночной оперы

29 июня 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Действие развернется на пермской набережной ночью Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в рамках Дягилевского фестиваля состоится премьера экспериментальной open-air оперы «Поэма горы». Сценой для ночного перформанса на произведение Марины Цветаевой станет склон набережной реки Кама, рассказали авторы. «Действие развернется на набережной Камы. С первым напевом актрисы и фольклорный ансамбль начнут спуск по склону, усеянному мусором воспоминаний. „Проживая“ основные этапы человеческого бытия, воплощаемые обрядами, исполнители попытаются соорудить свою метафорическую гору — воссоздать реальность из воспоминаний, вернуть прошлое, повернуть время вспять. Чтобы „выйти из зала“ в финале, всем участникам действия и зрителям нужно будет подняться наверх, к церкви, туда, откуда все начиналось», — описывается задумка на сайте Дягилевского фестиваля. Исполнят необычную оперу вокальный ансамбль musicAeterna folk и оркестр Euphoria. В партитуре композитора и звукового художника Дмитрия Мазурова используются фольклорные голоса, аккордеон, а также духовые в сочетании с dark электроникой, отмечают авторы постановки. Показы пройдут 30 июня и 1 июля в час ночи.

В Перми в рамках Дягилевского фестиваля состоится премьера экспериментальной open-air оперы «Поэма горы». Сценой для ночного перформанса на произведение Марины Цветаевой станет склон набережной реки Кама, рассказали авторы. «Действие развернется на набережной Камы. С первым напевом актрисы и фольклорный ансамбль начнут спуск по склону, усеянному мусором воспоминаний. „Проживая“ основные этапы человеческого бытия, воплощаемые обрядами, исполнители попытаются соорудить свою метафорическую гору — воссоздать реальность из воспоминаний, вернуть прошлое, повернуть время вспять. Чтобы „выйти из зала“ в финале, всем участникам действия и зрителям нужно будет подняться наверх, к церкви, туда, откуда все начиналось», — описывается задумка на сайте Дягилевского фестиваля. Исполнят необычную оперу вокальный ансамбль musicAeterna folk и оркестр Euphoria. В партитуре композитора и звукового художника Дмитрия Мазурова используются фольклорные голоса, аккордеон, а также духовые в сочетании с dark электроникой, отмечают авторы постановки. Показы пройдут 30 июня и 1 июля в час ночи.