На самой дешевой заправке ХМАО выросли цены на бензин

Самый дешевый бензин марки АИ-92 в ХМАО стоит 41 рубль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На заправке «Роснефти» с самым дешевым бензином марки АИ-92 в ХМАО на Самотлорском месторождении около Нижневартовска повысили цены. Местный водитель такси сообщил корреспонденту URA.RU, что, несмотря на рост стоимости топлива, АЗС по-прежнему удерживает статус самой экономичной станции в округе.

«Сейчас на АЗС у Самотлорского месторождения продают литр 92-го бензина за 41 рубль 15 копеек. С апреля стоимость поднялась на пять рублей, но все же это самая низкая цена за литр бензина в ХМАО», — рассказал водитель.

В настоящее время средняя цена на бензин АИ-94 по округу составляет 46,5 рублей. Максимальная стоимость этой марки топлива, по данным Тюменьстата, зафиксирована в Угуте Сургутского района и составляет 63 рубля.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО, по информации Тюменьстата, на 1,5% поднялись цены на бензин. Дизельное топливо подешевело на такой же процент.