ЛДПР нашла новый повод для пиара на выборах губернатора Тюменской области в ХМАО

Претензию ЛДПР озвучили во время заседания окружной Думы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ЛДПР нашла новый повод для пиара на теме выборов тюменского губернатора в ХМАО. На заседании окружной Думы депутат Михаил Селюков выразил претензии спикеру окружного парламента Борису Хохрякову за заочное голосование по соглашению о выборах губернатора Тюменской области, передает корреспондент URA.RU.

После того, как предыдущая скандальная инициатива югорских либерал-демократов по отмене выборов губернатора Тюменской области провалилась, они сгенерировали новую повестку. На заседании окружной думы депутат Селюков предъявил претензии спикеру парламенту Хохрякову за заочное голосование по соглашению о выборах губернатора Тюменской области. «В нарушение норм регламента не были приложены заключения государственно-правовой экспертизы, экономической экспертизы. В нарушение федерального законодательства, так как это постановление и договор предусматривают финансирование из регионального бюджета, не было приложено отзыва губернатора. Так нельзя делать», — считает Селюков.

Cпикер окружной Думы не стал вступать в словесную с представителем ЛДПР. «Мы делаем все в соответствии с законодательством», — заявил Хохряков.

Ранее URA.RU сообщало, что фракция ЛДПР в думе ХМАО предлагала отменить выборы губернатора Тюменской области в Югре. Однако в итоге либерал-демократы даже не смогли обсудить свою инициативу на заседании фракции, поскольку один из трех депутатов — Александр Мещангин отбыл в отпуск.