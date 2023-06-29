Утром 30 июня на подстанции «Южная» в Екатеринбурге произошел пожар. По словам очевидцев, это могло произойти из-за замыкания на подстанции.
«На подстанции „Южная“ сильный пожар. Возможно, было короткое замыкание», — пишет telegram-канал «Безумный Екатеринбург», ссылаясь на очевидцев.
На предприятии, по данным telegram-канала, пропало электричество. Также сообщается, что на подстанции мог произойти взрыв. Информация официально не подтверждена. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области, ответ ожидается.
По данным очевидцев, на месте происшествия работают пожарные. «На месте три пожарные машины», — пишет Е1.RU в Telegram. В соцсетях жители, которые живут в этом микрорайоне, пишут, что у них пропало электричество.
Обновлено 30 июня в 07:45 (05:45 МСК):
На территории подстанции загорелись деревянные поддоны. Площадь пожара — 200 квадратных метров. Спасатели локализовали возгорание, сообщили URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.
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