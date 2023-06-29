В Екатеринбурге на подстанции «Южная» загорелись деревянные поддоны на площади 200 квадратных метров. Пожарные смогли локализовать возгорание, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«На территории производственной площадки загорелись деревянные поддоны на площади 200 квадратных метров. В семь утра пожар [на подстанции „Южная“] был локализован», — сказано в сообщении.
На месте происшествия работают 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Информация о пожаре поступила в МЧС в шесть утра, добавили в ведомстве.
Местные жители, которые живут рядом с подстанцией заявили, что слышали хлопки. Эту информацию URA.RU в МЧС не подтвердили, но и не опровергли. По словам некоторых жителей, у них пропало электричество. О том, что на подстанции вспыхнул пожар стало известно около семи утра.
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