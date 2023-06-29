29 июня 2023

Спасатели раскрыли подробности пожара на подстанции в Екатеринбурге. Фото

Площадь пожара на подстанции в Екатеринбурге составляет 200 квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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На подстанции загорелись деревянные поддоны (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на подстанции «Южная» загорелись деревянные поддоны на площади 200 квадратных метров. Пожарные смогли локализовать возгорание, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«На территории производственной площадки загорелись деревянные поддоны на площади 200 квадратных метров. В семь утра пожар [на подстанции „Южная“] был локализован», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работают 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Информация о пожаре поступила в МЧС в шесть утра, добавили в ведомстве.

Местные жители, которые живут рядом с подстанцией заявили, что слышали хлопки. Эту информацию URA.RU в МЧС не подтвердили, но и не опровергли. По словам некоторых жителей, у них пропало электричество. О том, что на подстанции вспыхнул пожар стало известно около семи утра.

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В Екатеринбурге на подстанции «Южная» загорелись деревянные поддоны на площади 200 квадратных метров. Пожарные смогли локализовать возгорание, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «На территории производственной площадки загорелись деревянные поддоны на площади 200 квадратных метров. В семь утра пожар [на подстанции „Южная“] был локализован», — сказано в сообщении. На месте происшествия работают 13 человек личного состава и четыре единицы техники. Информация о пожаре поступила в МЧС в шесть утра, добавили в ведомстве. Местные жители, которые живут рядом с подстанцией заявили, что слышали хлопки. Эту информацию URA.RU в МЧС не подтвердили, но и не опровергли. По словам некоторых жителей, у них пропало электричество. О том, что на подстанции вспыхнул пожар стало известно около семи утра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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