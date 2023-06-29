Власти ХМАО платят 20 тысяч рублей за сообщение о виновниках пожара

Власти ХМАО обещают заплатить 20 тысяч рублей жителям, сообщившим о виновниках природного пожара. Об этом рассказал первый замдиректора депнедр ХМАО Егор Збродов в telegram-канале «Югра Z Официально».
«На заседании правительства ХМАО принят порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам за сообщение ими достоверной информации о лицах, виновных в возникновении природных пожаров. Предложенный размер денежного вознаграждения соизмерим с размером административных штрафов и составляет 20 тысяч рублей», — сообщил Збродов.
Информатору выплатят премию, если он предоставит документы о привлечении нарушителя к ответственности: протокол или решение суда. Замдиректора депнедр отметил, что 55% природных пожаров происходит по вине человека, а штрафы и вознаграждения помогут улучшить эту статистику.
Ранее URA.RU писало, что в Урае начался пожар в промзоне рядом с теплотрассой. Житель города снял возгорание на видео.
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