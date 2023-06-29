29 июня 2023

Власти ХМАО платят 20 тысяч рублей за сообщение о виновниках пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла Курган. Курган, пожар, задымление, огонь, лесной пожар, смог
Премия за сообщение о поджигателях составит 20 тысяч рублей Фото:

Власти ХМАО обещают заплатить 20 тысяч рублей жителям, сообщившим о виновниках природного пожара. Об этом рассказал первый замдиректора депнедр ХМАО Егор Збродов в telegram-канале «Югра Z Официально».

«На заседании правительства ХМАО принят порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам за сообщение ими достоверной информации о лицах, виновных в возникновении природных пожаров. Предложенный размер денежного вознаграждения соизмерим с размером административных штрафов и составляет 20 тысяч рублей», — сообщил Збродов.

Информатору выплатят премию, если он предоставит документы о привлечении нарушителя к ответственности: протокол или решение суда. Замдиректора депнедр отметил, что 55% природных пожаров происходит по вине человека, а штрафы и вознаграждения помогут улучшить эту статистику.

Ранее URA.RU писало, что в Урае начался пожар в промзоне рядом с теплотрассой. Житель города снял возгорание на видео.

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Власти ХМАО обещают заплатить 20 тысяч рублей жителям, сообщившим о виновниках природного пожара. Об этом рассказал первый замдиректора депнедр ХМАО Егор Збродов в telegram-канале «Югра Z Официально». «На заседании правительства ХМАО принят порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам за сообщение ими достоверной информации о лицах, виновных в возникновении природных пожаров. Предложенный размер денежного вознаграждения соизмерим с размером административных штрафов и составляет 20 тысяч рублей», — сообщил Збродов. Информатору выплатят премию, если он предоставит документы о привлечении нарушителя к ответственности: протокол или решение суда. Замдиректора депнедр отметил, что 55% природных пожаров происходит по вине человека, а штрафы и вознаграждения помогут улучшить эту статистику. Ранее URA.RU писало, что в Урае начался пожар в промзоне рядом с теплотрассой. Житель города снял возгорание на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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