30 июня 2023

Мэр пермского города-призрака заявил о восстановлении банкетного зала на базе отдыха

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, летний лагерь, детский лагерь, стулья, карантин, летние каникулы, столовая, социальная дистанция, оздоровительный лагерь
Мэр Кизела заявил о завершении ремонта банкетного зала на базе отдыха Фото:

Недалеко от Кизела (Пермский край) завершился ремонт банкетного зала на базе отдыха «Иванов лог». Об этом написал в соцсети мэр города Андрей Родыгин.

«Очень много лет в банкетном зале не было ремонта, он устарел. Теперь зал соответствует всем современным стандартам», — рассказал Родыгин в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы города, ремонт банкетного зала начался в феврале. Удалось, пишет мэр, заменить окна, поклеить новые обои, поменять пол и потолок, а также установить новую мебель. Родыгин подчеркнул, что теперь «Иванов лог» принимает заказы на проведение праздничных мероприятий.

«Первая смена ребят уже оценили зал в загородном лагере. В нем дети завтракают, обедают и ужинают», — уточнил глава Кизела. Кизел называют городом-призраком: в нем множество пустующих зданий. Начиная с девяностых годов город покинуло более половины населения.

Ранее в группе Александровского округа (Пермский край) в соцсети «ВКонтакте» сообщалось, что в городе-призраке Кизеле предприниматель распродает часть своего холодильного комплекса. На предприятии, отмечается в посте, используется только 2% мощности оборудования.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Недалеко от Кизела (Пермский край) завершился ремонт банкетного зала на базе отдыха «Иванов лог». Об этом написал в соцсети мэр города Андрей Родыгин. «Очень много лет в банкетном зале не было ремонта, он устарел. Теперь зал соответствует всем современным стандартам», — рассказал Родыгин в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы города, ремонт банкетного зала начался в феврале. Удалось, пишет мэр, заменить окна, поклеить новые обои, поменять пол и потолок, а также установить новую мебель. Родыгин подчеркнул, что теперь «Иванов лог» принимает заказы на проведение праздничных мероприятий. «Первая смена ребят уже оценили зал в загородном лагере. В нем дети завтракают, обедают и ужинают», — уточнил глава Кизела. Кизел называют городом-призраком: в нем множество пустующих зданий. Начиная с девяностых годов город покинуло более половины населения. Ранее в группе Александровского округа (Пермский край) в соцсети «ВКонтакте» сообщалось, что в городе-призраке Кизеле предприниматель распродает часть своего холодильного комплекса. На предприятии, отмечается в посте, используется только 2% мощности оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...