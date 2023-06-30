Мэр пермского города-призрака заявил о восстановлении банкетного зала на базе отдыха

01 июля 2023 в 04:18 Размер текста - 17 +

Мэр Кизела заявил о завершении ремонта банкетного зала на базе отдыха Фото: Анна Майорова © URA.RU Недалеко от Кизела (Пермский край) завершился ремонт банкетного зала на базе отдыха «Иванов лог». Об этом написал в соцсети мэр города Андрей Родыгин. «Очень много лет в банкетном зале не было ремонта, он устарел. Теперь зал соответствует всем современным стандартам», — рассказал Родыгин в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы города, ремонт банкетного зала начался в феврале. Удалось, пишет мэр, заменить окна, поклеить новые обои, поменять пол и потолок, а также установить новую мебель. Родыгин подчеркнул, что теперь «Иванов лог» принимает заказы на проведение праздничных мероприятий. «Первая смена ребят уже оценили зал в загородном лагере. В нем дети завтракают, обедают и ужинают», — уточнил глава Кизела. Кизел называют городом-призраком: в нем множество пустующих зданий. Начиная с девяностых годов город покинуло более половины населения. Ранее в группе Александровского округа (Пермский край) в соцсети «ВКонтакте» сообщалось, что в городе-призраке Кизеле предприниматель распродает часть своего холодильного комплекса. На предприятии, отмечается в посте, используется только 2% мощности оборудования.

Недалеко от Кизела (Пермский край) завершился ремонт банкетного зала на базе отдыха «Иванов лог». Об этом написал в соцсети мэр города Андрей Родыгин. «Очень много лет в банкетном зале не было ремонта, он устарел. Теперь зал соответствует всем современным стандартам», — рассказал Родыгин в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам главы города, ремонт банкетного зала начался в феврале. Удалось, пишет мэр, заменить окна, поклеить новые обои, поменять пол и потолок, а также установить новую мебель. Родыгин подчеркнул, что теперь «Иванов лог» принимает заказы на проведение праздничных мероприятий. «Первая смена ребят уже оценили зал в загородном лагере. В нем дети завтракают, обедают и ужинают», — уточнил глава Кизела. Кизел называют городом-призраком: в нем множество пустующих зданий. Начиная с девяностых годов город покинуло более половины населения. Ранее в группе Александровского округа (Пермский край) в соцсети «ВКонтакте» сообщалось, что в городе-призраке Кизеле предприниматель распродает часть своего холодильного комплекса. На предприятии, отмечается в посте, используется только 2% мощности оборудования.