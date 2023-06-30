В Пермском крае ожидаются грозы и порывы ветра

01 июля 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Во время грозы возможны порывы ветра до 15 м/с Фото: Московец Илья © URA.RU В Пермском крае 2 июля ожидаются сильный дождь, гроза и порывы ветра. Об этом сообщает пермский центр гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Воскресенье, 2 июля. Прогноз: кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Порывы ветра при грозе до 15 м/с», — сообщается на сайте пермского ЦГМС. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили, что во время грозы нужно воздержаться от прогулок и поездок, укрыться в помещении и отключить электроприборы. Из-за порывов ветра не следует находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленных конструкций. Ранее URA.RU писало, что на выходных в Пермском крае ожидаются грозы, град и сильный ветер. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с.

В Пермском крае 2 июля ожидаются сильный дождь, гроза и порывы ветра. Об этом сообщает пермский центр гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Воскресенье, 2 июля. Прогноз: кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Порывы ветра при грозе до 15 м/с», — сообщается на сайте пермского ЦГМС. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили, что во время грозы нужно воздержаться от прогулок и поездок, укрыться в помещении и отключить электроприборы. Из-за порывов ветра не следует находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленных конструкций. Ранее URA.RU писало, что на выходных в Пермском крае ожидаются грозы, град и сильный ветер. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с.