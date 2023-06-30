В Пермском крае ожидаются грозы и порывы ветра

В Пермском крае 2 июля ожидаются сильный дождь, гроза и порывы ветра. Об этом сообщает пермский центр гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Воскресенье, 2 июля. Прогноз: кратковременный дождь, местами сильный, гроза. Порывы ветра при грозе до 15 м/с», — сообщается на сайте пермского ЦГМС.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю предупредили, что во время грозы нужно воздержаться от прогулок и поездок, укрыться в помещении и отключить электроприборы. Из-за порывов ветра не следует находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленных конструкций.
Ранее URA.RU писало, что на выходных в Пермском крае ожидаются грозы, град и сильный ветер. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с.
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