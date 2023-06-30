30 июня 2023

В Карабаше монтажник погиб при падении с высоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Челябинск, минздрав, медицина, врач, медик, скорая помошь
Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью Фото:

В Карабаше (Челябинская область) 45-летний монтажник получил смертельные травмы при падении с высоты. По предварительным данным, он нарушил правила безопасности. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Монтажник 1978 года рождения возводил каркас на территории местного предприятия в Карабаше. Он упал с высоты 34 метров и получил смертельные травмы», — рассказал источник URA.RU.

По предварительной информации, рабочий нарушил правила безопасности при производстве монтажных работ на высоте. По факту инцидента ведется проверка. Редакция URA.RU запросила комментарий о случившемся в СУ СКР по Челябинской области. Он будет опубликован, как только поступит.

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В Карабаше (Челябинская область) 45-летний монтажник получил смертельные травмы при падении с высоты. По предварительным данным, он нарушил правила безопасности. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Монтажник 1978 года рождения возводил каркас на территории местного предприятия в Карабаше. Он упал с высоты 34 метров и получил смертельные травмы», — рассказал источник URA.RU. По предварительной информации, рабочий нарушил правила безопасности при производстве монтажных работ на высоте. По факту инцидента ведется проверка. Редакция URA.RU запросила комментарий о случившемся в СУ СКР по Челябинской области. Он будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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