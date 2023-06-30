В Карабаше монтажник погиб при падении с высоты

01 июля 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Карабаше (Челябинская область) 45-летний монтажник получил смертельные травмы при падении с высоты. По предварительным данным, он нарушил правила безопасности. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Монтажник 1978 года рождения возводил каркас на территории местного предприятия в Карабаше. Он упал с высоты 34 метров и получил смертельные травмы», — рассказал источник URA.RU. По предварительной информации, рабочий нарушил правила безопасности при производстве монтажных работ на высоте. По факту инцидента ведется проверка. Редакция URA.RU запросила комментарий о случившемся в СУ СКР по Челябинской области. Он будет опубликован, как только поступит.

В Карабаше (Челябинская область) 45-летний монтажник получил смертельные травмы при падении с высоты. По предварительным данным, он нарушил правила безопасности. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Монтажник 1978 года рождения возводил каркас на территории местного предприятия в Карабаше. Он упал с высоты 34 метров и получил смертельные травмы», — рассказал источник URA.RU. По предварительной информации, рабочий нарушил правила безопасности при производстве монтажных работ на высоте. По факту инцидента ведется проверка. Редакция URA.RU запросила комментарий о случившемся в СУ СКР по Челябинской области. Он будет опубликован, как только поступит.