На работу в Пермь машинистов крана заманивают выплатами от 189 тысяч рублей

Пермская производственная компания обещает выплаты от 189 тысяч рублей машинистам мостового крана. Работодателю нужны сотрудники, готовые к вахтовому методу работы, указано в сообщении на сайте бесплатных объявлений.
«Работа вахтой машинистом мостового крана в Перми на современном кабельном производстве. Заработная плата: от 95 000 рублей в месяц на руки. Выплата за вахту: 189 000 рублей», — написано в разделе «Работа» на портале «Авито».
Униформа и проживание будут предоставлены бесплатно. Претендентам следует готовиться к шестидневной рабочей неделе по 11 часов. От соискателей работодатель ждет наличия опыта работы и профессионального удостоверения.
Ранее сообщалось, что вахтовика из Прикамья, имеющим удостоверение машиниста автокрана, обещали платить от 160 до 200 тысяч рублей за работу на производстве в ХМАО. Компания, набиравшая сотрудников, занимается обслуживанием буровых установок.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.