01 июля 2023
30 июня 2023

На работу в Пермь машинистов крана заманивают выплатами от 189 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Северский трубный завод. Полевской, мостовой кран, магнит
Пермская компания ищет машинистов мостового крана Фото:

Пермская производственная компания обещает выплаты от 189 тысяч рублей машинистам мостового крана. Работодателю нужны сотрудники, готовые к вахтовому методу работы, указано в сообщении на сайте бесплатных объявлений.

«Работа вахтой машинистом мостового крана в Перми на современном кабельном производстве. Заработная плата: от 95 000 рублей в месяц на руки. Выплата за вахту: 189 000 рублей», — написано в разделе «Работа» на портале «Авито».

Униформа и проживание будут предоставлены бесплатно. Претендентам следует готовиться к шестидневной рабочей неделе по 11 часов. От соискателей работодатель ждет наличия опыта работы и профессионального удостоверения.

Ранее сообщалось, что вахтовика из Прикамья, имеющим удостоверение машиниста автокрана, обещали платить от 160 до 200 тысяч рублей за работу на производстве в ХМАО. Компания, набиравшая сотрудников, занимается обслуживанием буровых установок.

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Пермская производственная компания обещает выплаты от 189 тысяч рублей машинистам мостового крана. Работодателю нужны сотрудники, готовые к вахтовому методу работы, указано в сообщении на сайте бесплатных объявлений. «Работа вахтой машинистом мостового крана в Перми на современном кабельном производстве. Заработная плата: от 95 000 рублей в месяц на руки. Выплата за вахту: 189 000 рублей», — написано в разделе «Работа» на портале «Авито». Униформа и проживание будут предоставлены бесплатно. Претендентам следует готовиться к шестидневной рабочей неделе по 11 часов. От соискателей работодатель ждет наличия опыта работы и профессионального удостоверения. Ранее сообщалось, что вахтовика из Прикамья, имеющим удостоверение машиниста автокрана, обещали платить от 160 до 200 тысяч рублей за работу на производстве в ХМАО. Компания, набиравшая сотрудников, занимается обслуживанием буровых установок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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