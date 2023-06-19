Машинистам автокрана из Перми будут платить до 200 тысяч рублей за работу в ХМАО

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Пресс-тур на промышленное освоение Хохловского месторождения урана. Шумихинский район, далур, добыча урана, буровая установка
Компания, набирающая сотрудников, занимается обслуживанием буровых установок Фото:

Пермякам, готовым к работе вахтовым методом и имеющим удостоверение машиниста автокрана, обещают платить от 160 до 200 тысяч рублей за работу в ХМАО. Соответствующая информация опубликована на портале Avito.

«На работу в Хмао-Югру требуется машинист автокрана. Мы производим монтаж, демонтаж и обслуживание буровых установок. Заработная плата за месяц 160000-200000 рублей. Опыт работы: не менее трех лет. Знание автомобиля КАМАЗ», — указано в объявлении в разделе «Работа».

В компании подчеркивают, что выплаты производятся два раза в месяц в виде авансов. Полный расчет сотрудник получает после завершения вахты. Униформа, проживание и питание будет предоставлено бесплатно.

Ранее строительная компания из ХМАО искала водителей самосвалов на зарплату до 200 тысяч рублей в месяц. Представитель работодателя сообщил URA.RU, что оплата труда напрямую зависит от участка работы.

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Пермякам, готовым к работе вахтовым методом и имеющим удостоверение машиниста автокрана, обещают платить от 160 до 200 тысяч рублей за работу в ХМАО. Соответствующая информация опубликована на портале Avito. «На работу в Хмао-Югру требуется машинист автокрана. Мы производим монтаж, демонтаж и обслуживание буровых установок. Заработная плата за месяц 160000-200000 рублей. Опыт работы: не менее трех лет. Знание автомобиля КАМАЗ», — указано в объявлении в разделе «Работа». В компании подчеркивают, что выплаты производятся два раза в месяц в виде авансов. Полный расчет сотрудник получает после завершения вахты. Униформа, проживание и питание будет предоставлено бесплатно. Ранее строительная компания из ХМАО искала водителей самосвалов на зарплату до 200 тысяч рублей в месяц. Представитель работодателя сообщил URA.RU, что оплата труда напрямую зависит от участка работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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