29 июня 2023

Власти в ХМАО сообщили, где разрешено купаться

Купаться в Нижневартовском районе ХМАО разрешено на базах отдыха «Кедр» и «Долгое»
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , озеро, курорт, лето, летний отдых, пляж, водоем, вода, место купания, пляж чайка
В Нижневартовском районе ХМАО можно купаться на базах «Кедр» и «Долгое» Фото:

Власти Нижневартовского района ХМАО назвали места, где разрешается купаться. Пресс-служба муниципалитета сообщила агентству, что принимать водные процедуры можно на базах отдыха «Кедр» и «Долгое».

«Пока купание разрешено только на базах отдыха „Кедр“ и „Долгое“, там установлены посты спасателей. На берегу рек и озер в поселениях можно только отдыхать и загорать, а вот купаться категорически запрещено», — рассказали в пресс-службе мэрии.

На водоемах, где запрещено купаться, стоят предупреждающие знаки. Нарушителям грозит административное наказание.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор назвал места в ХМАО для безопасного отдыха у воды. Только в пяти водоемах округа можно купаться.

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Власти Нижневартовского района ХМАО назвали места, где разрешается купаться. Пресс-служба муниципалитета сообщила агентству, что принимать водные процедуры можно на базах отдыха «Кедр» и «Долгое». «Пока купание разрешено только на базах отдыха „Кедр“ и „Долгое“, там установлены посты спасателей. На берегу рек и озер в поселениях можно только отдыхать и загорать, а вот купаться категорически запрещено», — рассказали в пресс-службе мэрии. На водоемах, где запрещено купаться, стоят предупреждающие знаки. Нарушителям грозит административное наказание. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор назвал места в ХМАО для безопасного отдыха у воды. Только в пяти водоемах округа можно купаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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