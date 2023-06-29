Власти в ХМАО сообщили, где разрешено купаться Купаться в Нижневартовском районе ХМАО разрешено на базах отдыха «Кедр» и «Долгое» 30 июня 2023 в 21:30 Размер текста - 17 + В Нижневартовском районе ХМАО можно купаться на базах «Кедр» и «Долгое» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Нижневартовского района ХМАО назвали места, где разрешается купаться. Пресс-служба муниципалитета сообщила агентству, что принимать водные процедуры можно на базах отдыха «Кедр» и «Долгое». «Пока купание разрешено только на базах отдыха „Кедр“ и „Долгое“, там установлены посты спасателей. На берегу рек и озер в поселениях можно только отдыхать и загорать, а вот купаться категорически запрещено», — рассказали в пресс-службе мэрии. На водоемах, где запрещено купаться, стоят предупреждающие знаки. Нарушителям грозит административное наказание. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор назвал места в ХМАО для безопасного отдыха у воды. Только в пяти водоемах округа можно купаться. Власти Нижневартовского района ХМАО назвали места, где разрешается купаться. Пресс-служба муниципалитета сообщила агентству, что принимать водные процедуры можно на базах отдыха «Кедр» и «Долгое». «Пока купание разрешено только на базах отдыха „Кедр“ и „Долгое“, там установлены посты спасателей. На берегу рек и озер в поселениях можно только отдыхать и загорать, а вот купаться категорически запрещено», — рассказали в пресс-службе мэрии. На водоемах, где запрещено купаться, стоят предупреждающие знаки. Нарушителям грозит административное наказание. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор назвал места в ХМАО для безопасного отдыха у воды. Только в пяти водоемах округа можно купаться. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям