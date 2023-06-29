Власти в ХМАО сообщили, где разрешено купаться

Власти Нижневартовского района ХМАО назвали места, где разрешается купаться. Пресс-служба муниципалитета сообщила агентству, что принимать водные процедуры можно на базах отдыха «Кедр» и «Долгое».
«Пока купание разрешено только на базах отдыха „Кедр“ и „Долгое“, там установлены посты спасателей. На берегу рек и озер в поселениях можно только отдыхать и загорать, а вот купаться категорически запрещено», — рассказали в пресс-службе мэрии.
На водоемах, где запрещено купаться, стоят предупреждающие знаки. Нарушителям грозит административное наказание.
Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор назвал места в ХМАО для безопасного отдыха у воды. Только в пяти водоемах округа можно купаться.
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