В Пермском крае вор обокрал мэрию

03 июля 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Два года вор проведет в колонии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Бардымском муниципальном округе Пермского края обокрали мэрию. Как рассказали в полиции, вор занимался ремонтом здания администрации, что и помогло ему проникнуть в кабинеты чиновников. «Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что ранее в рамках общественных работ осуществлял ремонт в администрации, поэтому знал расположение кабинетов. В обеденное время мужчина зашел в помещение через запасный выход, дверь которого оказалась открытой, и похитил системный блок и монитор», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Позже вор еще два раза возвращался в здание, чтобы вынести принтер и ноутбук. Мужчину обвинили по статье УК «Кража». Суд отправил его на два года в колонию строгого режима.

В Бардымском муниципальном округе Пермского края обокрали мэрию. Как рассказали в полиции, вор занимался ремонтом здания администрации, что и помогло ему проникнуть в кабинеты чиновников. «Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что ранее в рамках общественных работ осуществлял ремонт в администрации, поэтому знал расположение кабинетов. В обеденное время мужчина зашел в помещение через запасный выход, дверь которого оказалась открытой, и похитил системный блок и монитор», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Позже вор еще два раза возвращался в здание, чтобы вынести принтер и ноутбук. Мужчину обвинили по статье УК «Кража». Суд отправил его на два года в колонию строгого режима.