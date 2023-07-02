02 июля 2023
01 июля 2023

В Пермском крае вор обокрал мэрию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Два года вор проведет в колонии Фото:

В Бардымском муниципальном округе Пермского края обокрали мэрию. Как рассказали в полиции, вор занимался ремонтом здания администрации, что и помогло ему проникнуть в кабинеты чиновников.

«Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что ранее в рамках общественных работ осуществлял ремонт в администрации, поэтому знал расположение кабинетов. В обеденное время мужчина зашел в помещение через запасный выход, дверь которого оказалась открытой, и похитил системный блок и монитор», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Позже вор еще два раза возвращался в здание, чтобы вынести принтер и ноутбук.

Мужчину обвинили по статье УК «Кража». Суд отправил его на два года в колонию строгого режима.

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В Бардымском муниципальном округе Пермского края обокрали мэрию. Как рассказали в полиции, вор занимался ремонтом здания администрации, что и помогло ему проникнуть в кабинеты чиновников. «Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что ранее в рамках общественных работ осуществлял ремонт в администрации, поэтому знал расположение кабинетов. В обеденное время мужчина зашел в помещение через запасный выход, дверь которого оказалась открытой, и похитил системный блок и монитор», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Позже вор еще два раза возвращался в здание, чтобы вынести принтер и ноутбук. Мужчину обвинили по статье УК «Кража». Суд отправил его на два года в колонию строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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